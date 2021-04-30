因构成垄断 市场监管总局对腾讯滴滴等作出行政处罚

美国众议院司法委员会正式批准了它的报告，该报告指控大型科技公司从事反竞争行为以维持市场力量。在对科技行业的市场力量进行了一个月的调查之后，众议院司法反垄断小组委员会在2020年10月发布了报告。该报告称，大科技的力量是"垄断性的"，并建议进行彻底改革。据路透社报道，周四，众议院司法委员会以24票对17票通过了该报告。因此，这400多页将成为委员会的正式报告和立法行动的蓝图。"亚马逊、苹果、谷歌和Facebook都对我们经