因构成垄断 市场监管总局对腾讯滴滴等作出行政处罚

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因构成垄断 市场监管总局对腾讯滴滴等作出行政处罚

2021-04-30 16:48 · 稿源：站长之家

今日市场监管总局发布消息，宣布对九起互联网领域违法实施经营者集中案作出行政处罚。

根据《中华人民共和国反垄断法》规定，九起案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。

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此外，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条作出行政处罚决定，对腾讯控股有限公司等企业分别处以50万元人民币罚款。

企查查APP显示，垄断问题涉及腾讯收购途虎公司股权案，林芝腾讯公司与万达成立丙晟科技案。

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