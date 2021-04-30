因构成垄断 市场监管总局对腾讯滴滴等作出行政处罚

今日市场监管总局发布消息，宣布对九起互联网领域违法实施经营者集中案作出行政处罚。
根据《中华人民共和国反垄断法》规定，九起案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。
此外，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条作出行政处罚决定，对腾讯控股有限公司等企业分别处以50万元人民币罚款。
企查查APP显示，垄断问题涉及腾讯收购途虎公司股权案，林芝腾讯公司与万达成立丙晟科技案。
今日市场监管总局发布消息，宣布对九起互联网领域违法实施经营者集中案作出行政处罚。
根据《中华人民共和国反垄断法》规定，九起案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。
此外，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条作出行政处罚决定，对腾讯控股有限公司等企业分别处以50万元人民币罚款。
企查查APP显示，垄断问题涉及腾讯收购途虎公司股权案，林芝腾讯公司与万达成立丙晟科技案。
三名三位知情人士表示，反垄断监管机构准备批准科技巨头腾讯控股0700.HK将中国第三大搜索引擎公司搜狗私有化的交易。此举表明监管方愿意批准一些交易，尽管同时将加强行业审查。
昨日晚间，针对“司机没帮乘客放行李被取消订单”一事，滴滴官方发布说明称，按平台规则，这笔订单乘客迟到后取消订单需支付21元取消费，乘客取消后已立即支付并全额给到司机师傅。关于为乘客搬运行李，虽然平台规则对快车司机无统一强制要求，但我们希望为乘客提供更好的服务
家市场监管总局官网消息，根据《中华人民共和国反垄断法》规定，市场监管总局对腾讯控股有限公司收购BitautoHoldingsLimited股权案、腾讯控股有限公司收购上海阑途信息技术有限公司股权案、林芝腾讯科技有限公司与大连万达商业管理集团股份有限公司设立合营企业案
广东省高级人民法院今天发布互联网领域反不正当竞争和反垄断十大案例，百度、腾讯、网易等公司被点名。
凤凰网科技讯 4月19日消息，滴滴自动驾驶在上海车展发布硬件平台滴滴双子星，称在电子元件、整车和体验等多重维度全面升级焕新。滴滴表示，新平台搭载于沃尔沃XC90冗余车型后，可在核心高性能传感器、车载自动驾驶系统、远程协助系统和前装量产车型深度兼容四个方面实现多层冗余，将成为滴滴新一代自动驾驶车队的主力配置。滴滴方面介绍，相较上一代，滴滴双子星自动驾驶硬件平台在传感器数量级和种类，以及性能算力方面都大幅提升
滴滴自动驾驶在上海车展发布全新硬件平台“滴滴双子星”，在电子元件、整车和体验等多重维度全面升级焕新。
凤凰网科技讯 4月16日消息，天眼查App显示，近日，滴滴关联公司北京嘀嘀无限科技发展有限公司申请多个“滴滴一键付款”“小桔金服”“滴水贷”相关商标，国际分类涉及金融物管、广告销售、网站服务等，目前商标状态均为“商标申请中”。中国移动支付市场用户规模近五年来一直保持稳步增长，艾媒咨询数据显示，2019年中国移动支付用户规模为7.33亿人，在网民中的渗透率不断攀升。此前，抖音支付和美团支付已分别上线于抖音app和美团
182.28亿元大概是阿里巴巴2020年四季度净利润1/3，相当于一个月白干了。这个被称为“互联网垄断第一枪”的力度不可谓不大。阿里第一时间回应，“对此处罚，我们诚恳接受，坚决服从。我们将强化依法经营，进一步加强合规体系建设，立足创新发展，更好履行社会责任。”态度端正，“立正挨打”。
今日，滴滴宣布在交通运输部等主管部门的指导下，滴滴出行已在全国正式开通全国老年人电话叫车热线4006881700，为老年人提供电话叫车服务。
近日，滴滴正式拿下一张消费金融牌照。3月26日，杭银消费金融有限公司发生工商变更，第二大股东由西班牙对外银行有限公司变更为滴滴全资子公司迪润（天津）科技有限公司，持股比例33.34%。
今日，阿里巴巴因“二选一”被国家反垄断罚款计182. 28 亿元，引发轩然大波。消息公布后， 58 同城CEO姚劲波在微博上强烈呼吁，国家反垄断罚款贝壳 40 亿（4%标准）。
美国众议院司法委员会正式批准了它的报告，该报告指控大型科技公司从事反竞争行为以维持市场力量。在对科技行业的市场力量进行了一个月的调查之后，众议院司法反垄断小组委员会在2020年10月发布了报告。该报告称，大科技的力量是"垄断性的"，并建议进行彻底改革。据路透社报道，周四，众议院司法委员会以24票对17票通过了该报告。因此，这400多页将成为委员会的正式报告和立法行动的蓝图。"亚马逊、苹果、谷歌和Facebook都对我们经
外媒报道称，预计苹果将在本周晚些时候面临欧盟委员会的反垄断指控。本次反垄断指控可能是因苹果应用商店App Store违反欧盟竞争法。
4月26日下午，市场监管总局网站发布消息，根据举报，依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。
滴滴今日宣布已在全国正式开通全国老年人电话叫车热线4006881700，为老年人提供电话叫车服务。
小米造车的计划刚刚官方宣布没几天，滴滴也来了!据媒体报道，多个独立消息来源曝料，滴滴已经启动造车项目，团队也已经开始从各家车厂挖人。
今日7点左右，有大量网友反映称滴滴出行APP出现故障，自己在没有未完成支付的订单的情况下被弹出存在有未支付订单，需支付完成后才可继续叫车。
作为正在进行的应用商店反垄断调查的一部分，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）本周呼吁 —— 苹果和谷歌这两家科技巨头，需在预装应用这件事上，为用户提供更多的选择。ZDNet 报道称，针对 App Store 和 Play 商店的预装应用政策，ACCC 在一份临时报告中表达了担忧。（来自：ACCC | PDF）该机构特别指出，在双足鼎力的移动操作系统市场，两家拥有垄断地位的科技巨头，显然会坚持选择自家应用，而不是竞争性的第三方 App 。ACCC
据国外媒体报道，虽然欧盟2016年裁定苹果与爱尔兰达成的税务协议给予了苹果超低的税率违反欧盟法律，要求苹果向爱尔兰补交130亿欧元税款的决定，在去年被欧盟第二高等法院推翻，欧盟也没有继续上诉，苹果暂时也就不用补缴130亿欧元的税款
凤凰网科技讯 4月27日消息，昨日，继阿里巴巴因实施“二选一”垄断行为被立案调查后，美团成为第二家被调查企业。市场监管总局根据举报，依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。对此，美团发布公告称：美团接到国家市场监管总局通知，依法对美团涉嫌垄断行为立案调查。公司将积极配合监管部门调查，进一步提升业务合规管理水平，保障用户以及各方主体合法权益，促进行业长期健康发展，切实履行社会责任。目前公司各项业
五一期间，大国品牌TCL发布了C12灵悉全套系AI家电的系列海报，文案句句直击人心，加上海报画面的强烈视觉感，让人感触颇深......你有多久没放下工..
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