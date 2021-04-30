真快乐APP：价格战第一战今晚8点开打

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:今日，真快乐APP（原国美）宣布，“真低价持久战——第一战”定于4月30日晚8点开打放价。累计超万款“真低价”品牌好货，保证以全国全网底价，在真快乐APP一起“真放价”。

真快乐APP表示，深耕零售业34年，国美深感行业低价噱头化之痛，深知低价可持续性之难，深信只有高性价比、以量取胜、薄利多销的真低价，厂商伙伴的真支持，才能符合消费者的利益和带动市场繁荣。真低价，是国美34年服务消费者的底色。真低价，是国美与广大厂商伙伴坚持并践行的共识。真低价，更是国美推动自身不懈创新和进步的动力。

今年1月，国美APP正式改名“真快乐”。据国美4月1日发布的财报显示，真快乐”App 月活已4000万。

今年2月，创始人黄光裕获释后在国美控股集团高管会上发表讲话表示，力争用未来18个月的时间，使企业恢复原有的市场地位。

以下为真快乐APP公告全文:

尊敬的消费者:

为庆祝全民欢度“五一”，真快乐APP宣布“真低价持久战——第一战”定于4月30日晚8点开打放价。现正式发布《真快乐APP五一放价通知》，请参加“真低价”首战的百大厂商品牌、万款爆品，准时放价!

深耕零售业34年，国美深感行业低价噱头化之痛，深知低价可持续性之难，深信只有高性价比、以量取胜、薄利多销的真低价，厂商伙伴的真支持，才能符合消费者的利益和带动市场繁荣。

作为真快乐APP“真低价持久战”的第一战，真快乐APP携手海尔、美的、格力、海信、TCL、西门子、索尼、格兰仕等家电品牌;苹果、华为、OPPO、VIVO、联想、小米等3C品牌;鲁花、金龙鱼、胡姬花、蒙牛、伊利等食品品牌;维达、蓝月亮、奥妙、滴露、威露士等百货品牌;迪奥、雅诗兰黛、YSL、SKII、花王碧柔、MAC等美妆品牌……累计超万款“真低价”品牌好货，保证以全国全网底价，在真快乐APP一起“真放价”。

真低价，是国美34年服务消费者的底色。真低价，是国美与广大厂商伙伴坚持并践行的共识。真低价，更是国美推动自身不懈创新和进步的动力。

一切以消费者满意为中心，一切以产业伙伴共荣为根基，国美线上总平台——真快乐APP"誓将“真低价”进行到底!

“真低价持久战”，请您监督，请您挺!祝大家，“五一放价真快乐APP”!