4月29日下午,魅族科技发文:首辆合作___,明天聊聊。”这意味着,Flyme for Car已经有了突破性进展,马上要上车实战了。不过魅族放出的渲染图只显示了汽车的基本轮廓,车标、前脸等元素一概欠奉,所以暂时无法确认是哪款品牌的汽车。3月30日晚,小米正式宣布造车,魅族随后宣布要做车载系统,Flyme的新生态,Flyme for Car车载系统已在路上。”面对蹭热度的质疑,魅族科技营销负责人万志强表示:关于Flyme for Car车载系统,有人?