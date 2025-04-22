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魅族Flyme 12系统提档至5月发布 深度融合AI技术

2025-04-22 13:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月22日 消息:近日，星纪魅族官方宣布，原计划与魅族22系列共同发布的Flyme12系统将提前至5月中旬正式登场。此次系统升级不仅时间有所调整，其适配范围也进一步扩大，涵盖魅族21、20系列以及Lucky08等多款热门机型，旨在为用户带来更加丰富的智能体验。

作为一款深度融合AI技术的操作系统，FlymeAIOS自问世以来便备受关注。从1.0时代对AI智能生态的全面重塑，到2.0时代推动AI技术普惠化进程，FlymeAIOS始终走在行业前沿。而即将发布的Flyme12，更是将普及AI体验作为核心目标，致力于让每一位用户都能轻松享受到AI技术带来的便捷与高效

魅族 21 系列首发尝鲜！Flyme 12 提档： 5 月中旬亮相

在现有Flyme系统上，AI功能已广泛渗透至日常使用的各个环节。例如，AI通话功能让用户在忙碌或不便接听电话时，能够通过AI助手自动完成通话对接，并在通话结束后将内容完整呈现，甚至快速提炼核心要点，将待办事项一键添加至笔记，极大提升了沟通效率。此外，AI搜索、AI输入、AI笔记、AI场景自定义以及AI全局录音等功能，也进一步丰富了用户在不同场景下的智能交互体验。

随着Flyme12的提前亮相，这些AI功能将迎来更多创新升级。据悉，魅族21系列将作为首发机型率先体验到新系统的魅力。此次系统升级不仅是对现有AI技术的深化应用，更是对未来智能生活的一次大胆探索。用户可期待在Flyme12上，享受到更加个性化、智能化的交互体验，开启智能生活新篇章。

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