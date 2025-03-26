苹果WWDC25日程官宣：6月10日开幕 iOS19要来了

站长之家（ChinaZ.com）3月26日 消息:苹果公司于今日凌晨正式揭晓了第36届全球开发者大会（WWDC）的举办时间，该盛会将于北京时间6月10日至14日盛大举行。与往届相同，本次大会将以线上形式为主，面向全球开发者免费开放，为他们提供一个展示才华、交流经验的绝佳平台。

在大会的首日，即6月10日，苹果将举行一场备受瞩目的主题演讲。在这场演讲中，苹果将揭开新一代操作系统的神秘面纱，包括iOS19、iPadOS19、macOS16以及watchOS12等。这些新系统不仅将为用户带来更加流畅、高效的使用体验，还将引领科技潮流，推动行业发展。

值得一提的是，iOS19在经历了几代产品的微小改进后，终于迎来了重大变革。据爆料，苹果计划对iOS19的图标、菜单、应用、窗口以及系统按钮进行全面升级，旨在简化导航和用户操作方式，提升用户体验。这一改动不仅仅是设计语言和视觉风格上的调整，更是一次深入骨髓的系统变革，被业界视为自iOS7以来苹果最大的一次改动。

此外，iOS19还将借鉴visionOS的设计风格，采用圆角App图标，并融入大量的半透明效果，为用户带来更加清新、简洁的视觉体验。同时，苹果还宣布，所有能够运行iOS18的设备均可升级至iOS19，这意味着包括iPhone XR、iPhone XS系列在内的众多设备都将迎来全新的系统升级。

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