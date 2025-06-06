iOS 26 下周就要来了，这些是我们目前知道的一切！

不知道你反应过来没？现在，距离苹果正式发布 iOS 26 只剩不到一周了。随着发布的临近，有关 iOS 26 的功能、新增特性、支持设备等消息陆续曝光。

以下是我们目前掌握的全部内容：

不是 iOS 19，而是 iOS 26？

尽管大家都以为今年的系统更新会是 iOS 19，但据彭博社消息，苹果将打破命名惯例，直接推出 iOS 26。为了实现命名系统统一，苹果将同时推出 iPadOS 26、macOS 26、watchOS 26、visionOS 26 和 tvOS 26。这种命名方式有点类似汽车行业的“年份提前策略”，比如 2026 款 Toyota Tacoma 实际会在 2025 年底就上市。

哪些 iPhone 能升级 iOS 26？

每年更新中最受关注的问题之一就是：你的手机还能升级吗？

据 iPhoneSoft 报道，所有支持 iOS 18 的机型仍能升级到 iOS 26，也就是说 iPhone XR 及之后机型都在支持名单内。但也有业内爆料人士称，iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 将被淘汰，这三款机型均发布于 2018 年。

当然，即便你的设备支持升级，也未必能体验所有新功能——例如“Apple Intelligence”人工智能功能，可能限制比较新型号的 iPhone。

iOS 26 的重磅功能

1. 全新设计语言

彭博社称 iOS 26 将是“苹果史上最重大的界面重塑”，堪比 2013 年的 iOS 7。新版本将更新图标、菜单、应用界面、系统按钮等，整体设计风格将借鉴 visionOS，并简化操作逻辑。

YouTuber Jon Prosser 曝光的渲染图显示，iOS 26 将带来全新的图标设计、浮动导航栏、焕然一新的信息 App 以及键盘样式。

2. 相机 App 大改版

相机应用将采用半透明界面风格，底部仅保留“照片”和“视频”两个主控开关，模式切换与参数调整更加便捷。顶部也整合了 Live Photo、闪光灯、分辨率、帧率等快捷功能。

3. Siri 重大变革（部分落空）

iOS 26 原计划带来一个更“拟人化”的新 Siri，但这一功能可能赶不上 WWDC 的进度。取而代之的，是 Siri 背后两套系统的合并，使得响应速度更快，执行更流畅。

苹果原本希望摆脱对 ChatGPT 的依赖，把 AI 体验“收归自家”，并强调平台隐私优势。

4. AI 优化续航表现

基于 Apple Intelligence，iOS 26 将新增电池管理功能，利用用户的使用行为预测耗电模式，动态调整后台耗能以延长续航。锁屏界面也会新增一个充电时间预估提示。

5. 信息 App 升级

据 9to5Mac 报道，iOS 26 的信息 App 将支持“消息自动翻译”和“群聊投票功能”。例如可以发起群组投票选晚餐地点，AI 甚至能根据聊天内容自动建议投票选项。

6. CarPlay 界面焕新

CarPlay 也将迎来与 iOS 26 同步的全新设计，更新图标、菜单、按钮等，统一视觉风格。

兼顾稳定性与推迟更新

虽然 iOS 26 是大更新，但苹果工程师正在被要求“优先保障稳定”，防止出现大量 Bug。一些原定 iOS 26 推出的功能因 iOS 18 的开发延迟，已被推迟到 2026 年春季。

因此，iOS 26 初始发布可能不含所有计划中的功能，后续将在 26.1、26.2 等更新中陆续补齐。

其他值得一提的细节

锁屏界面支持 Apple Music 的专辑全屏动效展示

Apple Notes 新增导出为 Markdown 的功能

支持中英双向切换的阿拉伯语键盘

为 Apple Pencil 添加虚拟毛笔工具

iOS 26 发布节奏（预计）

WWDC 发布：2025 年 6 月 10 日

开发者测试版：发布当日上线

公开测试版：2025 年 7 月中旬

正式版：2025 年 9 月发布

你希望 iOS 26 有啥新功能呢？是希望苹果继续加码 AI，还是希望他们精进系统稳定性和实用性呢？

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