2021年4月30日，今天是五一前的最后一天，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于诗句的，问题是“老夫聊发少年狂左牵黄右擎苍中的苍是指哪种动物?”这个问题其实还是好选择答案的，苍其实就是苍鹰了，下面就来为大家详细的介绍一下。

老夫聊发少年狂左牵黄右擎苍中的苍是指哪种动物 4月30日蚂蚁庄园最新答案

今天问题:老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍中，苍是指哪种动物？

A、苍鹰

B、苍龙

正确答案:苍鹰

“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍”出自宋代苏轼的《江城子·密州出猎》，描写的是一次出猎场面，其中“苍”指的是苍鹰。这句词的意思是，我姑且抒发一下少年的豪情壮志，左手牵着黄犬，右臂托起苍鹰。

《江城子·密州出猎》是宋代文学家苏轼于密州知州任上所作的一首词。此词表达了强国抗敌的政治主张，抒写了渴望报效朝廷的壮志豪情。首三句直出会猎题意，次写围猎时的装束和盛况，然后转写自己的感想:决心亲自射杀猛虎，答谢全城军民的深情厚意。下片叙述猎后的开怀畅饮，并以魏尚自比，希望能够承担卫国守边的重任。

结尾直抒胸臆，抒发杀敌报国的豪情。全词“狂”态毕露，虽不乏慷慨激愤之情，但气象恢弘，一反词作柔弱的格调，充满阳刚之美。

此作是千古传诵的东坡豪放词代表作之一。词中写出猎之行，抒兴国安邦之志，拓展了词境，提高了词品，扩大了词的题材范围，为词的创作开创了崭新的道路。作品融叙事、言志、用典为一体，调动各种艺术手段形成豪放风格，多角度、多层次地从行动和心理上表现了作者宝刀未老、志在千里的英风与豪气。