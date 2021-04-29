哔哩哔哩已退出对游族网络收购

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哔哩哔哩已退出对游族网络收购

2021-04-29 17:45 · 稿源：站长之家

据中证网消息，有知情人士表示，哔哩哔哩早前确实参与了竞标游族网络（002174）控制权，但目前已经退出了收购。

4月初时，有消息称哔哩哔哩正在商谈购买游族网络24%的股权以及总部大楼，此次交易价值近50亿元人民币（合7.65亿美元）。

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