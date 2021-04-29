哔哩哔哩已退出对游族网络收购

据外媒报道，英国政府宣布，它将提出法律改革以促进农村地区的移动连接进而帮助那些在这些地方生活、工作和旅行的人。根据该法案，移动运营商将被允许对新的、现有的基站进行加高加宽处理--增幅分别为5米和2米--以扩大其范围，同时还允许运营商附加设备以便更容易共享基站。英国政府相信，这一变化将鼓励移动运营商改进现有的基站而不是建立新的基站。规模扩大后，它们的用户数量仍将跟建造新基站、实现远程医疗、自动驾驶汽车和智