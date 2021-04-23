Epic喜加二 《异形隔离》《命运之手2》免费领取地址

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Epic喜加二 《异形隔离》《命运之手2》免费领取地址

2021-04-23 09:37 · 稿源：站长之家

2021年4月22日的晚上，Epic再次开启了喜加一的模式，本周送出的游戏是《Alien: Isolation - 异形·隔离》和《Hand of Fate2- 命运之手2》，算是不错的游戏了，很多玩家还不清楚在哪领取，下面就来为大家详细的介绍一下免费领取的地址。

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《异形隔离》免费领取地址：

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在《异形隔离》这款以持续恐惧和致命危险气氛为背景的生存恐怖游戏中，发掘恐惧的真正意义。 使用 CATHODE™ 引擎打造。

你将如何生存下来?

Ellen Ripley 离开地球的时候向她的女儿承诺，她将在女儿11岁生日时归来一同庆祝。但她一直没有回来。十五年后，Amanda Ripley 了解到，她的母亲所在的船上的飞行记录仪已经被找了回来。于是，Amanda 来到 Sevastopol 空间站，希望解开母亲的失踪之谜，却面临着未知的威胁。在迷宫般的 Sevastopol 空间站迂回行动，从可怕的处境中生存下来。在毫无准备、装备不足的情况下，你需要用尽智慧和胆量才能活着出去。

《命运之手2》免费领取地址：

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在《命运之手2》中，一位全新的英雄将向发牌人（Dealer）发起挑战!将这个具有无限重玩价值的灵活桌上游戏一手掌控 - 解锁全新卡片，打造你的冒险，在实时战斗中击败你的对手!

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