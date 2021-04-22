“网红第一股”如涵控股完成私有化 从美股退市

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“网红第一股”如涵控股完成私有化 从美股退市

2021-04-22 11:40 · 稿源：站长之家

美东时间4月21日盘前，如涵公告称，已经完成私有化交易，公司即日起从纳斯达克退市。

如涵成立于2001年，2019年在纳斯达克上市，成为“网红电商第一股”，旗下头部网红为张大奕。

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2020年11月，如涵控股发布公告称，公司已收到三位创始人冯敏、孙雷和沈超不具约束力的初步建议书，将公司私有化。

根据如涵此前披露的私有化协议，买方集团将以每股0.70美元现金，收购买方集团尚未持有的如涵控股所有已发行的普通股。

据称，如涵本次私有化协议价格较其2019年4月份的IPO发行价缩水了72%。

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