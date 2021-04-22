“网红第一股”如涵控股完成私有化 从美股退市

美东时间4月21日盘前，如涵公告称，已经完成私有化交易，公司即日起从纳斯达克退市。
如涵成立于2001年，2019年在纳斯达克上市，成为“网红电商第一股”，旗下头部网红为张大奕。
2020年11月，如涵控股发布公告称，公司已收到三位创始人冯敏、孙雷和沈超不具约束力的初步建议书，将公司私有化。
根据如涵此前披露的私有化协议，买方集团将以每股0.70美元现金，收购买方集团尚未持有的如涵控股所有已发行的普通股。
据称，如涵本次私有化协议价格较其2019年4月份的IPO发行价缩水了72%。
美东时间4月21日盘前，如涵公告称，已经完成私有化交易，公司即日起从纳斯达克退市。
如涵成立于2001年，2019年在纳斯达克上市，成为“网红电商第一股”，旗下头部网红为张大奕。
2020年11月，如涵控股发布公告称，公司已收到三位创始人冯敏、孙雷和沈超不具约束力的初步建议书，将公司私有化。
根据如涵此前披露的私有化协议，买方集团将以每股0.70美元现金，收购买方集团尚未持有的如涵控股所有已发行的普通股。
据称，如涵本次私有化协议价格较其2019年4月份的IPO发行价缩水了72%。
“网红第一股”如涵对外发布公告称，已完成私有化交易，公司即日起从纳斯达克退市。
4月2日晚,此前在各大直播间被誉为“断货王”的“林小生”辣酱登陆西瓜视频知名红人“大树哥”的直播间,开场后1000罐辣酱瞬间被抢购一空,再次彰显了“断货王”的实力。当晚,“大树哥”的直播间在线人数一直稳定在2000人以上,气氛热烈。而作为直播间粉丝特别福利的“林小生”小罐辣酱更是获得了粉丝们的高度好评。9块9三罐包邮的补贴价是全网最低,充分体现了“林小生”品牌方回馈用户的贴心、用心。30岁出头的“大树哥”名叫潘大树,?
前几日，演员沙溢在重庆开了一家火锅店，开业当天，他邀请了陈赫、汪苏泷等圈内好友助阵，而许多不能到场的明星也纷纷送来视频祝福，其中包括Angelababy、小岳岳及张歆艺夫妇。强大的明星效应让当天的火锅店沸反盈天，但实际上比明星更多的是网红。
随着性别多元观念的发展，大众能接受的性别差异性表达的案例越来越多。性别气质的差异化表达也成为了一种被流量左右的噱头，打造出来的人设标榜着少数且不同的真实。
近日有媒体报道，清明将至，青团热销，某老字号推出的新口味青团，也引发上海民众排队购买“尝鲜”。时下，不少老字号青团已成为“网红”，受到越来越多顾客的青睐。据百度指数相关数据显示，20-39岁的人群对青团关注度较高。同时，搜索指数方面，江浙沪地区人群稳居前三。但4到10位省份则几乎遍布覆盖了全国多个重要消费地区。与之相呼应的，则是线上青团的热卖。据京东超市消费数据显示，清明节前夕，京东超市青团类商品成交额同
2021年，网红从哪里来?MCN把目光瞄准了高校。各大校招网站上，除了策划、运营、剪辑等幕后岗，MCN机构在红人、达人、博主、主播等核心岗位上的“抢人大战”也一触即发。
“一晚囤够一年份”。一夜之间，雪梨4月20号淘宝母婴节的广告出现在很多社区大大小小的电梯内。这则出自新潮传媒之手的广告，用高频次重复的“魔性”节奏对消费者以“一晚囤够一年份”、“超值福利抢不停”的口号疯狂“洗脑”，猛烈程度已经盖过雪梨在淘宝和微博等线上平台做的宣传。
出门旅行先查找别人的攻略;买一件商品，先看一下别人的评论;电视里主角的口红色号经常能引起讨论……现在，人们的消费习惯已经从单纯的人找货的路径，向先种草后消费的逻辑转变。
抖音很多女网红靠跳舞，扭扭腰，露露腿，靠街拍涨粉，获取流量，接广告挣钱，已经不是什么新鲜事儿了。这种套路，掀翻了“长得好看能当饭吃吗?”这种老梗，呈现出一种“长得好看能当饭吃的现象”。
4月16日，上海铁路运输检察院对郭某某、汪某某以涉嫌销售有毒、有害食品罪批准逮捕。澎湃新闻记者从检察机关获悉，郭某某系郭美美。早在4月12日，官方就曾通报了网红郭美美等人售有毒减肥药的案件进展，目前已经侦破，涉及75人、涉案5000多万元。官方通报，2019年7月，郭美美因开设赌场罪被判刑。在刑满释放后的一年多时间里，她利用自己“网红”的“名声”，在网络平台大肆售卖有毒有害减肥类保健食品。2020年12月，浦东公安分局?
自从视频直播和短视频兴起以来，诞生了一批又一批的网红，那些曾经火遍全网的网红，如今都怎么样了?说起网红你最先想到的是谁?是曾经快手的一哥散打哥，还是火遍全中国的“一人我饮酒醉”原唱MC天佑?
入驻抖音不到 3年，粉丝已经高达4168w，凭借248条作品获得5.2亿点赞。这就是抖音排行榜上的网红达人——郭聪明。
打造出大火“网红可乐桶”并被称之为“夜间星巴克”的国内最大线下连锁小酒馆海伦司，于3月30日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市。据天眼查显示，今年2月，海伦司已经完成由黑蚁资本领投、中金跟投的首次3300万元A轮融资。
如今，直播电商成为电商行业的新风口。在这股直播电商浪潮中，邀请网红主播、明星艺人带货成为许多企业的首选之一。薇娅、李佳琦、罗永浩等头部网红，均是企业直播带货争相邀请的对象。
“突突突”式对话，自带喜感的东北口音，与孙子的“相爱相杀”，说出这几个标签的时候，大部分人就应该知道说的是@我是田姥姥 了。一个朴素的农村老太太，凭借自己"碎嘴"和孙子的搞笑日常，从2019年11月至今一年半的时间，疯狂吸粉3300多万，成为了名副其实的“国民姥姥”。
对很多护肤人群来说，市面上产品的主要成分大都分为舒缓和修护两种，在成分上，无非都是甘草酸二钾、角鲨烷、神经酰胺和活性物等等。但最近，一种名为“BN细胞能量肽”的成分，频频出现在膜鲜生的产品当中，而尤其是茉莉花纯鲜面膜，获得众多消费者的认可。而今天，我们就来扒一扒，这个BN细胞能量肽有何神秘，能让用户买单。相比于常见的胶原蛋白，BN细胞能量肽却鲜有人知道，如果不是此番膜鲜生系列产品的走红，给大家带来了新的
城基生态助力佛山禅城城管局，积极打造佛山城市会客厅。于去年底开展岭南明珠智慧化提升改造计划，经过日夜奋战，现已向市民开放。本次岭南明珠智慧化改造，城基生态作为智能化承建单位，以“打造华南区最具酷炫体验和活力氛围的典型示范空间”为主题，提供二十多款色彩缤纷、便民利民的智慧互动设施，为市民游客呈现一场奇特璀璨、浪漫梦幻的视觉盛宴。近日，城基生态常务副总裁、智慧公园事业群总裁李强接受了《佛山电视台》、《
冲拳断筷，空中接4A，双节棍抽牌，羽毛球开瓶盖，“恕我直言，可以实现”一项项看似不可能的挑战都被一个人简单完成，她就是我们今天要拆解的大号“玲爷”
张大亮简介张大亮，（艺名大亮）男，汉族，于1978年7月20日出生在黑龙江省龙江县。爱好艺术，暨南大学艺术设计毕业。第18届雅加达亚运会闭幕式现场执行导演和其他的艺术爱好者一样，张大亮也有着对艺术的狂热献血在，从小就展示出对艺术的独特感情，在学业上更是毫不犹豫地选择了艺术设计，让自己的爱好、特长、更是梦想都得到释放和成长的空间，尽情挥洒着。2015年安徽卫视国剧盛典执行导演他的作品达到了让人不禁心生羡慕又钦佩?
2020年8月25日，天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称天下秀)在上交所敲钟上市，这是A股第一家以红人新经济为主业的公司，也是第一家平台经济型公司。
四针麻醉被控制后，今天早上，黑龙江鸡西进村东北虎已经苏醒。从曝光的画面来看，这只老虎在铁笼中凶猛咆哮，眼神中充满杀气。据报道，23日18点左..
【TechWeb】4月24日消息，昨日晚间，字节跳动官方账号发布声明，对近期上市传闻做出回应。字节跳动方面称，近期有不少关于字节跳动公司上市的消息..
字节跳动发布声明回应称:近期有不少关于字节跳动公司上市的消息，在此声明:经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。..
MacRumors 报道称，YouTube 刚刚推出了更新后的 iOS 和 Android 客户端，主要引入了更多的视频分辨率选项。对于习惯在旅途中观看视频的用户来说，..
据外媒9to5google报道，过去几周，该家媒体一直在追踪谷歌应用中一个代号为“Guacamole”的Assistant（助手）功能。现在该家媒体报道称，Guacamol..
过去几十年，游戏商店一直是许多玩家的朝圣去处。不过随着时代的发展，日本连锁游戏商店 Super Potate 也终于走向了线上。TheVerge 编辑 Cameron ..
据外媒The Verge报道，在过去的20年里，英国邮局的员工一直在使用一款名为“Horizon”的软件，这款软件有一个致命的缺陷：它的漏洞让员工看起来窃..
【TechWeb】4月24日消息，深圳顺络电子股份有限公司近日发布了投资者关系活动记录表。在被提问未来融资计划时，顺络电子表示目前现金流量较为充足..
在三星 Galaxy SmartTag+ 抢跑之后，苹果终于在本周早些时候的 Spring Loaded 春季新品发布会上推出了期待已久的 AirTag 智能追踪器。得益于较蓝牙..
据外媒9to5google报道，在过去几年时间中，谷歌一直致力于通过优化下载到设备上的代码和资源来缩小Android应用的规模。在这方面的最新举措是Googl..
今日上午，中国航天日主场活动开幕式在南京举行，开幕式上，我国首辆火星车名称揭晓，经全球征名、专家评审、网络投票等层层遴选，最终“祝融号”..
4月24日消息，昨日，小米公司宣布，已正式启动了小米知识产权、标准和技术创新宣传月，并邀请了各领域众多专家前来参与讨论。据了解，在专利方面，..
【TechWeb】4月24日消息，4月23日晚，网易云音乐主办的硬地围炉夜·2019-2020网易云音乐原创盛典在网易云音乐LOOK直播及优酷平台正式播出。盛典为..
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据外媒报道，苹果新发布的AirTags的FCC文件显示，这家位于库比蒂诺的科技巨头早在这款产品发布两年前就已经开始进行监管测试并准备为该产品寻求监..
自2020年底以来，共享充电宝价格不断上涨，虽然很多消费者在吐槽，但也无可奈何。据央视报道，经查，各大品牌的共享充电宝价格基本都是3元/小时，..
最近，关于特斯拉的新闻频频上热搜，昨日网传广州不允许特斯拉上高速同样引发了众多网友的关注。网上的视频曝料称，今天广州南沙港快速交通管制大..
从炒盲盒到炒鞋，投机者可谓无所不在、无孔不入，而这也被很多人认为是在交“智商税”。现在更是有人因为炒鞋触犯法律，一大学生炒鞋诈骗百万获刑..
凤凰网科技讯 4月24日消息，昨日有消息称广州不允许特斯拉上高速，多辆特斯拉汽车疑似被路管人员拦停，并且车辆停放在路边。今日，广州交警在社交..
今日，哈啰出行美国 SEC 递交招股书，准备在美国纳斯达克上市。目前，股票代码尚未确定，本次IPO，瑞信、摩根士丹利及中金公司为联席保荐人。..