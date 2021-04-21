消息称微软正在开发全新 Windows 10 应用商店

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消息称微软正在开发全新 Windows 10 应用商店

2021-04-21 17:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日消息:据 Windows Central 报道，微软可能正在为 Windows10打造一个全新的应用商店。微软希望为Windows10的商店应用重新带来活力。据报道，Windows10新的应用商店界面将被重新设计，同时还会加入一些利于开发者的功能。首先在 UI 的部分，新商店的设计会更为现代，整体风格会贴近预期今年晚些时候上线的 Sun Valley 更新。商店中元素的布局会被调整，动效更流畅，图标造型也将焕然一新。

微软

消息人士称，新的商店将有三个大的变化，这将有利于开发者。包括允许开发者向应用商店提交未打包的Win32应用;允许开发者在自己的内容交付网络（CDN）上托管应用和更新;允许开发者在应用中使用第三方商务平台 这些变化将允许开发者将他们的Win32应用带到新的应用商店，而无需对其现有代码进行任何修改。

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另外，不微软也会将自家的 Edge、Office、Teams 等软件放到新的商店之中。预计微软将不会从那些利用他们自己的应用内购买的应用开发者那里抽成，这将是一个行业首创。微软正在通过这些政策变化，使开发者更容易将应用程序放入应用商店。微软希望将应用商店定位为一个开放的平台，使用户能够轻松发现Windows上的最佳应用。

按照消息来源的说法，未来微软每个月都会为新商店推送更新，以加入新特性和改善体验，据说下载、安装大型软件的体验都将变得比过去更加稳定。根据目前的消息，微软将会在五月的 Build2021大会上公布这一系列变动。具体的推出时间可能在今秋，也就是说新商店或许会和 Sun Valley 一同到来。除此之外，Windows10的旧版本之后应该也会有相应的更新。

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