字体超市携手品牌字体致敬劳动者，五一字体特辑抢先看！

心心念念的五一小长假就要到来了，五一海报还没做出来的设计师大大们赶紧看过来，保不准看完字体超市为您倾情推荐的这一波劳动节标题字体后，您又能开心玩耍啦!

国林金钱体

国林金钱体由书画家张国林先生设计制作的一款电脑字体，在字体设计中使用了艺术活泼的线条，不完全平行和不完全垂直的线条，使得字体表现形式更加贴切自然。而全字库最大的亮点就在于对点画的处理，点画的灵感来自于中国钱币元素，表现一种饱满、华贵、喜庆、感觉。该字体所表现出的弧度线条完全可以百搭各种场景和设计。

目前，这款字体全部字库包含汉字、字母、符合共6886个字符，符合GB2312标准。在字体超市上不仅支持个人商业授权，还支持6种不同类型的企业商业授权方式。在授权价格方面，个人商业授权仅199元即可实现终身授权，企业商业授权低至299元/终身。对于这样任何场景都适用的一款大粗标题字体，可是不能错过的呦!

敏锐千古赤壁体

敏锐千古赤壁体是敏锐造字团队推出的一款艺术字体，字体自带书法古风气息，每个字体的起笔和收笔线条略显粗厚，笔画遒劲有力，书写效果整体统一，整个字库的字符数6888字，涵盖了设计需求基本用字。

目前，这款字体在字体超市上个人商业授权和企业商业授权一年均仅只需要88元，即可保真商业授权。这也就是意味着，对于企业而言，不管您是线上还是线下活动，是新媒体平台应用，还是企业全媒体应用均只需要88元，就可商业授权一年期限，这个价格是真的实惠到家了。

冲浪行楷

冲浪行楷是储桂琼老师最新创作的一款手写艺术字体，字体点画活泼，用笔则灵活，连带显露，点、钩、挑等动感笔画相对较多。整个字形结构也相对比较完美，表现力十足，不管是用于正文还是标题、印刷包装、视频影视、电商等场景或领域，都会有不一样的美感收获。

目前，整个字库共计6770字，可以满足设计师日常基本用字。在字体超市上个人终身商业授权价格为99元，而企业指定汉字也仅需88元/终身，喜欢行楷的设计师可以尝试一下，不管是正文还是标题，这款字体绝对也是一款可以多场景应用的字体。

上首黑岩体

上首黑岩体，字体笔画稳重，形似黑岩，横竖笔粗细变化让人感受到山岩的厚重。适用于搭配标志、广告标语、商业广告等高端属性。

目前，这款字体在字体超市上和其他的上首字体一样，均支持支持5种商业授权类型（个人商业用途、新媒体平台应用、企业制定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用），每种商业授权价格不高于1000元，而且还是一经授权终身商用的哦!

字悦班马宋刻本

字悦班马宋刻本是徐冬冬设计师的第一款复刻古代刻本字型。本字型字源来自于中国国家图书馆藏书——南宋咸淳廖氏世彩堂刻本《昌黎先生集》。整套字库从原刻本整书提炼的单字约有1800个字，之后的字用的是仿制加拼合“大法”，保留其“神”意，使其更显古朴。

目前，这款字库收字7816个单字，包括部分异体字，已完成简体和繁体两个版本。在字体超市上支持个人和企业商业授权使用，值得一提的是个人商业授权仅需99元/终身，而企业商业授权针对企业线下活动应用，也仅需59元即可终身商用，对企业而言绝对是一个利好的价格。

当然，如果面对小编推荐的字体，您依旧选择犯难，还可以登录字体超市官网选择其他您所喜欢的字体。目前，字体超市在线商用授权字体1700多款，字体类型和风格齐全。

平台字体均为字体商家自助发布商业授权，平台出具授权书，100%保质保真!而且字体超市的授权流程也十分简单、快捷。用户只需选择对应的套餐进行支付、填写授权信息后等待平台审核即可。

此外，为了更加方便广大设计师选字用字，购买授权更加便捷，字体超市还贴心地推出了字体超市客户端。客户端不仅有商业授权字体，还引入了站长字体平台发布的免费字体（非商用），满足您海量字体任意切换的自由。

字体下载方式一

前往字体超市官网:https://www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体

字体下载方式二

前往字体超官网下载字体超市客户端:https://www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体