字体超市携手品牌字体致敬劳动者，五一字体特辑抢先看！

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 字体超市最新资讯 > 正文

字体超市携手品牌字体致敬劳动者，五一字体特辑抢先看！

2021-04-21 10:39 · 稿源：站长之家

心心念念的五一小长假就要到来了，五一海报还没做出来的设计师大大们赶紧看过来，保不准看完字体超市为您倾情推荐的这一波劳动节标题字体后，您又能开心玩耍啦!

国林金钱体

国林金钱体由书画家张国林先生设计制作的一款电脑字体，在字体设计中使用了艺术活泼的线条，不完全平行和不完全垂直的线条，使得字体表现形式更加贴切自然。而全字库最大的亮点就在于对点画的处理，点画的灵感来自于中国钱币元素，表现一种饱满、华贵、喜庆、感觉。该字体所表现出的弧度线条完全可以百搭各种场景和设计。

【插图1】国林金钱体.jpg

目前，这款字体全部字库包含汉字、字母、符合共6886个字符，符合GB2312标准。在字体超市上不仅支持个人商业授权，还支持6种不同类型的企业商业授权方式。在授权价格方面，个人商业授权仅199元即可实现终身授权，企业商业授权低至299元/终身。对于这样任何场景都适用的一款大粗标题字体，可是不能错过的呦!

敏锐千古赤壁体

敏锐千古赤壁体是敏锐造字团队推出的一款艺术字体，字体自带书法古风气息，每个字体的起笔和收笔线条略显粗厚，笔画遒劲有力，书写效果整体统一，整个字库的字符数6888字，涵盖了设计需求基本用字。

【插图2】敏锐千古赤壁体.jpg

目前，这款字体在字体超市上个人商业授权和企业商业授权一年均仅只需要88元，即可保真商业授权。这也就是意味着，对于企业而言，不管您是线上还是线下活动，是新媒体平台应用，还是企业全媒体应用均只需要88元，就可商业授权一年期限，这个价格是真的实惠到家了。

冲浪行楷

冲浪行楷是储桂琼老师最新创作的一款手写艺术字体，字体点画活泼，用笔则灵活，连带显露，点、钩、挑等动感笔画相对较多。整个字形结构也相对比较完美，表现力十足，不管是用于正文还是标题、印刷包装、视频影视、电商等场景或领域，都会有不一样的美感收获。

【插图3】冲浪行楷.jpg

目前，整个字库共计6770字，可以满足设计师日常基本用字。在字体超市上个人终身商业授权价格为99元，而企业指定汉字也仅需88元/终身，喜欢行楷的设计师可以尝试一下，不管是正文还是标题，这款字体绝对也是一款可以多场景应用的字体。

上首黑岩体

上首黑岩体，字体笔画稳重，形似黑岩，横竖笔粗细变化让人感受到山岩的厚重。适用于搭配标志、广告标语、商业广告等高端属性。

【插图4】上首黑岩体.jpg

目前，这款字体在字体超市上和其他的上首字体一样，均支持支持5种商业授权类型（个人商业用途、新媒体平台应用、企业制定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用），每种商业授权价格不高于1000元，而且还是一经授权终身商用的哦!

字悦班马宋刻本

字悦班马宋刻本是徐冬冬设计师的第一款复刻古代刻本字型。本字型字源来自于中国国家图书馆藏书——南宋咸淳廖氏世彩堂刻本《昌黎先生集》。整套字库从原刻本整书提炼的单字约有1800个字，之后的字用的是仿制加拼合“大法”，保留其“神”意，使其更显古朴。

【插图5】字悦班马宋刻本.jpg

目前，这款字库收字7816个单字，包括部分异体字，已完成简体和繁体两个版本。在字体超市上支持个人和企业商业授权使用，值得一提的是个人商业授权仅需99元/终身，而企业商业授权针对企业线下活动应用，也仅需59元即可终身商用，对企业而言绝对是一个利好的价格。

当然，如果面对小编推荐的字体，您依旧选择犯难，还可以登录字体超市官网选择其他您所喜欢的字体。目前，字体超市在线商用授权字体1700多款字体类型和风格齐全。

平台字体为字体商家自助发布商业授权，平台出具授权书，100%保质保真!而且字体超市的授权流程也十分简单、快捷。用户只需选择对应的套餐进行支付、填写授权信息后等待平台审核即可。

此外，为了更加方便广大设计师选字用字，购买授权更加便捷，字体超市还贴心地推出了字体超市客户端。客户端不仅有商业授权字体，还引入了站长字体平台发布的免费字体（非商用），满足您海量字体任意切换的自由。

字体下载方式一

前往字体超市官网:https://www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体

字体下载方式二

前往字体超官网下载字体超市客户端:https://www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 字体超市携手敏锐造字团，敏锐千古赤壁体商业授权首发

    ​自敏锐造字团队入驻字体超市一个月以来，敏锐字库不断地根据市场的需求，不断探求创意，力求为广大用户提供更多喜欢的字体。今天，敏锐字体在字体超市平台上线了第一款超粗艺术字体——敏锐千古赤壁体，接下来大家一起跟着小编的脚步来品鉴一下这款字体的魅力吧!

    商业字体 字体超市 字体版权

  • 字悦字型入驻字体超市，企商业授权低至59元起

    字悦字型是独立设计师徐冬冬创作的一个字库品牌，所创作的字体风格和字体类型多变。不仅有隶书、楷书、行楷和颜楷等字体类型，字体风格涵盖手写风格、毛笔书法风，复古刻本等。接下来，就跟随小编的脚步一起来欣赏一下第一波上架的6款字悦字体吧!

    商业字体 字体超市 字体版权

  • 清明时节倒计时，字体超市用字方案新鲜出炉，速来围观！

    青烟袅袅雨纷纷，又是一年清明节。作为24节气中，最具传统纪念意义的节日，享受假期的同时，字体超市倾情奉献一波以清明节为主题的字体海报，喜欢的朋友速来围观，指不定就是你清明节作品创作的灵感来源哦!

    字体 字体超市 商业字体

  • 字体超市丨4月思雨字库上新，手写体爱好者的专属新品！

    ​思雨字库是一家专注于个人手写体制作的字库公司，自2020年7月入驻字体超市以来，思雨字库已经在字体超市发布了近170款商业授权字体，每一款字体不仅字形优美，而且还拥有非常有诗意的字体名称。

    商业字体 字体超市 字体版权

  • 工信部要求适老版APP禁广告弹窗 网站需提供字体放大功能

    4月7日，工信部印发通知，部署互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作。对于浮窗问题，适老版界面、单独的适老版APP中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗。

    工信部 APP 广告弹窗

  • 周六福荣获 中国智慧商业杰出贡献企

    3 月 14 日，第四届 2021 深圳国际智能零售数字化博览会暨自有品牌展在深圳会展中心 3 号馆盛大开幕！主题：开启5G时代，共创零售未来博览会以“开启5G时代，共创零售未来”为主题，来自全国的零售从业者、零售连锁企业高层、各零售业务负责人、技术服务商、智能产业链上下游企业及地方各级领导汇聚一堂，出席开年首场智能零售创新盛宴，共同探讨零售数字化发展路径。深圳市零售智能信息化行业协会会长李洪明先生致辞博览会由深圳?

    周六福

  • 贯彻“产品＞商业”理念，魅族18背后的故事你们知道吗？  

    市场走向往往都是跟着消费者的需求来变动的，早些年有厂商提出了全面屏设计之后就受到了友商和消费者的一致认可，随后手机市场正式迎来了大屏时代，这也是一种不可逆的行业风向。但不可否认的是，还有很大一部分消费者都更钟爱于小屏式设计，而知名市场调研机构Omdia发布的《 2020 全球十大畅销手机榜单》中，也有三款小屏手机入选，并且取得了不错的名次，也进一步证明了，消费者仍然对小屏手机有很大的需求。但从上面的榜单中，?

    魅族18

  • 用户暴增与开发者商业化实战分享——Key Points回顾

    3 月25 日下午15:00，摩邑诚线上沙龙正式开讲，以《高速增长，快速变现——用户暴增与开发者商业化实战分享》为主题，由摩邑诚高级市场总监Holly Liu为大家呈现了一场干货满满的内容分享。在直播中，她深入浅出，梳理近十年中国程序化广告市场的变迁，剖析开发者商业化的难题，探究快速实现变现的方法，并分享持续增长获取用户的法则。程序化广告的前世今生程序化广告在中国从2012 到2021 已经走到了第十个年头。十年中，随着程序?

    开发者

  • 阿里云盘今日公测：未来不会通过限速来实现商业

    3月22日，阿里云第一款个人云产品阿里云盘迎来公测，它的最大特点是高速传输。根据各大应用商店的评论，上传和下载均无限速，大量用户下载速度50~100MB/秒。

    阿里云盘 网盘 阿里云

  • HTC将推出全新VRAR设备 主打商业市场

    国内几年中VR/AR虚拟现实市场降温，曾经的安卓一哥虽然做了先锋，但是业绩不断下滑，手机业务更是一落千丈。不过HTC此前多次强调了，不仅手机业务不会放弃，AR/VR方面也会继续加大投入，最新消息称他们将于Q2季度推出新一代VR/AR设备。与之前的HTC Vive头盔主打消费级市场不同，这次的AR/VR新品不面向个人消费者了，而是主打商业市场，虽然具体情况还没公布，不过商业市场近年来对AR/VR是有更高需求的。这同时也意味着HTC的AR/VR产

    vr htc 游戏

  • 华为快应用支持广告变现 加速商业化进程

    大部分App经营的主要目的是变现,变现的关键是流量,但App领域经过多年的发展,流量获取并非易事,开发者迫切希望开拓新的流量渠道。近年来,快应用以其开发成本低、即点即用、流量大的特点得到了大量开发者的青睐。 当前HUAWEI Ads 流量变现服务已正式支持快应用,HUAWEI Ads是依托华为终端强大的平台与数据能力为开发者提供的App流量变现服务,开发者通过该服务可以在自己的App中获取并向用户展示精准的、精美的、高价值的广告内容,并?

    华为 华为快应用

  • 收钱吧数字化服务加速，为线下商业转型添动力

    当前，全领域全行业兴起了数字化的浪潮，线下商业尤其需要通过数字化的加持实现降本增效，缓解疫情对实体门店造成的巨大冲击。不过，商户数字化转型也面临落地难问题，产品与服务和商户的实际需求不匹配，不仅起不到降本增效的结果，而且会加重商户经营负担。收钱吧成立于2013 年，作为首家推出聚合支付服务的企业，收钱吧一直都没把自己简单定位成一家聚合支付公司，而是一家商家服务公司，通过网络和数据的力量，为商家提供专业?

    收钱吧

  • 天猫超市要推出茅台碎瓶险了？回应：正在研发

    近段时间，茅台热度居高不下，曾多次登上热搜。更有甚者发明了“筋膜枪抢茅台”奇葩视频。近日，一段“天猫超市推出茅台碎瓶险”（Moutai Care）的视频在网上流传。

    天猫 天猫超市 茅台碎瓶险

  • 云计算商业化落地 汇量科技搭上新基建“高速列车”

    疫情催动各行各业演变加速，越来越多企业突破原有业态，加速开辟和布局“第二增长曲线”，挖掘新盈利点，以实现企业的持续生存和增长。有着新经济移动智能营销第一股之称的港股上市公司汇量科技近日发布的年报显示， 2020 年，公司实现总营收达5. 16 亿美元，同比增长3.2%。其中，作为公司主营基本盘的营销解决方案业务在 2020 年加速战略转型：旗下Nativex平台主动退出媒体代理及部分非程序化广告业务，进一步聚焦以Mintegral平?

    云计算 汇量科技

  • 永辉超市就食品安全问题致歉：加强产品全面抽检

    几日前，有媒体报道称，永辉超市多地多家门店共有15批次食品抽检不合格，不合格项目涉及氧氟沙星、恩诺沙星、镉等。

    永辉超市 永辉生活 食品安全

  • 微盛·企微管家携手企微信参加第十四届中国商业信息化大会

    3月25日，第十四届中国商业信息化行业大会在南昌隆重召开。微盛·企微管家携手企业微信共同参加了此次展会，并在现场搭建了企业微信&微盛·企微管家智慧零售体验馆，与重要品牌伙伴名创优品、立白、果臻严选一起开展了智慧零售体验活动。该展会由中国电子商会商业信息化专业委员会、《智慧零售与餐饮 》、中国零售（餐饮）CIO俱乐部主办，旨在为参会人员分享智慧零售与餐饮行业数字化的成功案例，为行业发展挖掘更多可能。近几年，

    企业微信

  • 永辉超市就食品安全问题致歉：已成立专项自查小组

    近日，新华网报道，公司商品检测不合格，对此，公司已经高度关注、高度重视，已成立专项自查小组。

    永辉超市

  • 解读宿华绩会发言：六大举措加持 快手商业化空间究竟有多大？

    3 月 23 日晚间，快手（01024.HK）发布第四季度及全年业绩。此前一直低调运营的商业化业务迎来高光时刻：在业绩公告中被快手定义为“支持我们长期发展的核心战略业务之一”。在三大主要业务中，线上营销（商业化）的增长最为亮眼，全年收入 219 亿，同比 2019 年增长194.6%；四季度单季收入 85 亿，超越 2019 年全年，并创下 2020 年单季收入记录，其占总收入的比例达到47%，超越直播打赏成为当季收入贡献最大的业务。亮眼的数字也

    快手商业化

  • MR迷睿潮流电子全球商业峰会于杭州盛大开启

    2020 年 12 月 27 日，MR迷睿潮流电子全球商业峰会首站在杭州盛大召开，超 2000 人的意向客户齐聚一堂。这标志着MR迷睿将成为电子雾化行业新的风向标!也为打造潮流电子品牌的标杆迈进了一大步，同时也打开了在业内品牌的全新格局。MR迷睿聚焦潮流新风向，闪耀启航火爆杭州如今，随着政策与国民健康意识的转变与升级，电子雾化市场已然复苏，从沉寂到再度备受市场的热捧只用了短短一年的时间。MR迷睿紧跟市场需求，自创立以来便承担

    电子商务

  • 快手磁力聚星“星光行动”上线 三大举措助力优质创作者商业变现

    以短视频和直播为代表的新一轮内容创作，带来了新的营销场景，也催生了许多富于潜力的优质创作者和机构。但由于商业化经验还处于积累初期、内容结合商业创作的丰富度待加强等因素，许多优质高潜力创作者在充分实现商业变现方面还有很大的空间。为了更好的构建丰富多元并良性发展的商业内容生态，提高创作者及机构的内容创作能力及商业变现能力，快手磁力聚星于近日推出全国性培训合作伙伴体系、聚星学院线上课堂教学、定向对接保量

    快手磁力聚星
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO权威解答 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM