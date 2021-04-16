永辉超市就食品安全问题致歉：加强产品全面抽检

计算过你所在城市的生活成本吗？4月9日，瑞士宝盛银行（Julius Baer）发布《2021年全球财富和高端生活报告》，内容显示，上海取代香港，成为全球高端生活成本最高的城市，也就是所谓的“最昂贵城市”。排名第二的是日本东京，中国香港则从去年的第一位“跌”至第三位。按照地区划分，亚洲仍是全球高端生活成本最昂贵地区，美洲则最便宜，部分原因是亚洲已由全球疫情危机复苏、区内汇率稳定；另一方面，美元和加元兑全球其他主要货?