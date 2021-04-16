永辉超市就食品安全问题致歉：加强产品全面抽检

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永辉超市就食品安全问题致歉：加强产品全面抽检

2021-04-16 10:03 · 稿源：站长之家

几日前，有媒体报道称，永辉超市多地多家门店共有15批次食品抽检不合格，不合格项目涉及氧氟沙星、恩诺沙星、镉等。

当时，永辉方面回应称，其一个季度基本上近30万次的检测中，出现15批次的不合格，不算多。

永辉超市公告.jpg

昨日晚间，永辉超市正式发布致歉公告回应称，已成立专项自查小组。加强商品尤其是生鲜产品进行全面抽检。

受此消息影响，永辉超市股价目前下跌0.78%。

永辉超市股价.png

对此，有网友评价称“食品安全不是道歉就行，应该尽快整改”“不能避开食品安全问题不谈”

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