索尼Xperia1 III手机发布 使用120Hz刷新率的准4K OLED屏幕

站长之家（ChinaZ.com）4月14日 消息:今天下午索尼发布了三款Xperia，其中旗舰级产品是Xperia1III，该手机的屏幕达到了120Hz刷新率，分辨率达到了3840*1644。
Xperia 1 III手机主要配置:
高通骁龙888移动平台，LPDDR5+UFS3.1，12+256/12+512;
6.5英寸 OLED 屏幕，3840*1644分辨率，120Hz 刷新率，240Hz 触控采样率;
前置摄像头为800万像素，f2，78°;
后置主摄像头为 1200万像素，1/1.7英寸，f/1.7，OIS 光学防抖;
后置超广角摄像头为 1200万像素，1/2.6英寸，f/2.2，124°;
后置长焦摄像头为 1200万像素，1/2.9英寸，3/4.4X 变焦，OIS 光学防抖，潜望式;
机身尺寸为 165*71*8.2mm，Sub-6版机身重量为 186g;
内置4500mAh 电池，30W 有线充电，支持无线充电;
IP68防水防尘、康宁大猩猩玻璃（Vicuts+6）、支持储存卡扩展、双扬声器、USB3.1 Gen1、ToF 辅助对焦、蔡司 T* 镀膜
国行版本将在5月20日发布，届时才会揭晓国行版本的具体售价。