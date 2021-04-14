索尼Xperia1 III手机发布 使用120Hz刷新率的准4K OLED屏幕

跟你们说个事，先说好不许笑。我约到了暗恋多年的女神，准确的说是她约我……拍照。碰巧她生日快到了，我想着正巧可以送她一组照（xie）片（zhen），了却我多年的心愿。原本一切都在我计划之中。我找朋友借了微单和高素质的蔡司镜头，如约出现在她的面前，但接下来发生的事情有些突然……这位就是我的女神，心弛神往多年，一直只是“认识”的关系，连朋友可能都算不上。喜欢拍照多年的我，一直也没有勇气帮她拍照片。而这次是她主?