B站全资收购绘梦动画 此前《天官赐福》在B站独家播出

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:据天眼查数据显示，1月5日，绘梦动画的关联公司上海绘界文化传播有限公司发生工商变更，该公司原其他股东退出，上海幻电信息科技有限公司成为最大股东，持股比例增至100%。

据悉，上海绘界文化传播有限公司是一家中国的动画制作公司，成立于2015年3月11日，创始人兼董事长为李豪凌。

资料显示，绘梦动画成立于2013年，前身是绘梦者新动画联盟，而后正式成立了上海绘界文化传播有限公司，对外使用“绘梦HAOLINERS”动画品牌。长期以来，一直与bilibili，腾讯视频、腾讯动漫、爱奇艺、优酷、有妖气漫画、西山居及CoMix Wave Films、拳头游戏（Riot Games）、网飞(Netflix)等公司保持着深度合作。

旗下作品包括:《凸变英雄BABA》、《凸变英雄LEAF》、《仙王的日常生活》、《百妖谱》、《狐妖小红娘》、《一人之下》、《灵契》、《剑网3正剧先导片》、《小绿和小蓝》、《从前有座灵剑山》、《我叫白小飞》、《中国惊奇先生》、《妖怪名单》、《端脑》、《撸时代》、《馒头日记》等。

此前，B站就与绘梦动画有过多次合作。

2018年5月16日，B站运营主体上海幻电信息科技有限公司联合上海绘界文化传播有限公司，成立哆啦哔梦（上海）文化传播有限公司。董事长为B站董事长陈睿

去年9月，由B站、绘梦动画出品的网络动画《天官赐福》在B站独家播出。