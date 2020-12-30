小米公布MIUI 12.5首批机型及推送计划，涵盖21款机型1月分批发布

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日消息:在日前的小米11新品发布会上，小米正式发布MIUI12.5，不仅更快更轻、更快、更省，而且还在美学、隐私、效率工具等方面进行了升级。现在MIUI在官网公布了MIUI12.5可升级机型和更新推送时间。

据官方介绍，MIUI12.5主打更轻更快更省，核心场景内存下降20%，动效媲美iOS。隐私保护进一步增强，包括智能剪切板隐私保护、文件沙盒机制等。此外还打造了笔记应用（取代便签），支持涂鸦、思维笔记、摘录等，还有打通Windows与安卓的效率应用MIUI+。

据MIUI12.5官方页面显示，公测版定于2021年1月中下旬开始分批发布，稳定版第一批2021年4月底开始发布。目前，开发版内测已经在2020年12月28日进行，公测将于2021年1月中下旬开始分批发布。本批更新涵盖小米10至尊纪念版、小米10Pro、小米10、Redmi Note9、Redmi K30、Redmi K30Pro、Redmi K30S至尊纪念、Redmi K30至尊纪念版、小米9、小米9SE、小米CC9e、小米CC9Pro等共计21款机型。

其中小米11、小米10至尊纪念版、小米10Pro和小米10将于4月底更新接收MIUI12.5稳定版第一批更新。其他机型发布计划将于后续公布，同时小米社区的相关公告也会公布相关信息。