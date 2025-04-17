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OPPO K12s官宣将于4月22日发布：千元续航小霸王

2025-04-17 15:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日 消息:近日，智能手机品牌OPPO正式对外宣布，其全新力作OPPO K12s将于4月22日下午14点30分震撼登场，这款新机自曝光以来便以“千元续航小霸王”的美誉吸引了众多消费者的目光，官方更是自信宣称其能“五年都流畅”，誓要在千元价位段树立新标杆。

OPPO K12s在配置上毫不妥协，搭载了一块6.67英寸的FHD分辨率直屏，支持高达120Hz的刷新率，无论是浏览网页还是畅玩游戏，都能享受到丝滑流畅的视觉体验。性能方面，该机配备了高通最新推出的骁龙6Gen4处理器，这款基于ARM v9架构的芯片，集成了1个Cortex-A720（2.3GHz）超大核、3个Cortex-A720(2.2GHz)大核以及4个Cortex-A520(1.8GHz)小核，搭配LPDDR4X内存和UFS3.1闪存，确保了强劲的处理速度与高效的数据读写能力。

影像系统上，OPPO K12s前置了一颗1600万像素的自拍镜头，后置则采用了5000万像素主摄与200万像素副摄的双摄组合，无论是日常记录还是创意拍摄，都能轻松应对。续航方面，该机内置了一块7000mAh的超大容量电池，并支持80W有线闪充技术，有效解决了用户的电量焦虑。此外，OPPO K12s还拥有8.45mm的纤薄机身与208g的适中重量，兼顾了握持感与便携性，同时支持IP65级别的防尘防水，进一步提升了手机的耐用性。

值得一提的是，OPPO K12s在工业设计上也下足了功夫，采用了圆角矩形相机模组设计，双摄以椭圆形布局巧妙叠加于圆角矩形之上，整体风格与一加13T有异曲同工之妙，展现出OPPO对于美学与实用性的深刻理解。

OPPO K12s官宣：千元续航小霸王 五年都流畅

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