原神隐藏任务漂流瓶流程全攻略 漂流瓶任务怎么做

原神中是有一个关于漂流瓶的隐藏任务，在雪山的附近可以接到，很多玩家还不清楚漂流瓶的任务怎么做，下面就来为大家分享一下流程攻略。

雪山任务中也有各式各样的隐藏任务而漂流瓶就是其中之一，废话不多说掷进进入主题~走着走着不小心的拾起了一罐不知道装载着对谁思念的瓶子

<流程>

任务的物品为:漂流瓶

共有三罐，所以在雪山开地图的时候静得多多留意周围~~

那就由我来分享故事先付上位置（想自己享受剧情的看过地图即可）

<位置>都在靠近海边的位置（漂流瓶肯定是搁浅了才会被你捡到）

------------------------以下防雷----------------------- ---

<故事>

最上面的漂流瓶的内容为:

中间的漂流瓶内容为:

最下面的漂流瓶内容为:（旁边有一只铠甲巨人）

会获得30原石及经验还有一罐漂流瓶

下面来分享网络上的大神分析出来后的结论:

漂流瓶可能不只有三个可能会在后续的隐藏任务中继续发现，已使内容更加的完整，其中关键讯息<战争><大御所大人的雷霆震怒之下战栗>或许说明了寄出漂流瓶的那位或许处于战乱之中，无法亲自寻找友人......

漂流瓶还提及了「雪国」，「璃月」，「蒙德」的相关内容，加上信中提及的大御所大人也是我们在故事内容中没有看到过的人，或许是与往后新的国家有关系的人也说不定.（稻妻之国?）

以下是我的看法可能有误，欢迎大家指教!

漂流瓶还提到了坏消息又代表什么呢?可能得捡到下个飘疗瓶或者是见到友人时，才能水落石出吧~

信中出现的<乌有亭>也许就是约定场所，到时带著作为信物的徽章，或许可以找到写信之人吧~

还有不知人在哪的友人，首要之急应该还是带着漂流瓶去寻找友人，

很期待接下来会不会在捡到漂流瓶或者是能带着漂流瓶遇到那个信主人在等的那个人....