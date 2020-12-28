马斯克邮件暗示：特斯拉今年有望实现交付50万辆汽车目标

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:近日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）泄露的一封电子邮件显示，这家电动汽车制造商有望实现其雄心勃勃的2020年交付目标。

尽管疫情给整个汽车行业带来了很大的打击，但特斯拉仍然有望保持了今年交付50万辆汽车的目标。马斯克的电子邮件暗示，这个目标是可以实现的。

具体来说，特斯拉本季度需要交付超过18万辆汽车，才能实现50万辆的交付目标。

马斯克在邮件中给出的信息非常有限，不过他强调，要实现公司的目标，特斯拉需要做出巨大努力，需要所有人“全力以赴”。

以下是泄露的埃隆·马斯克发给特斯拉员工的电子邮件内容:

今天之后，我们只有5天时间来实现生产和交付50万辆汽车这一历史性里程碑。 请全力以赴地去实现目标。这是一个公司可以团结起来实现的伟大里程碑。两年前还有人说我们永远实现不了，称50万的目标不可能，不要管他们，我们就要实现了! 若大家在生产流程的最后时刻提供帮助，保证现在生产的汽车顺利通过售前检查（PDI）、可以立刻交付给消费者，我将会非常感激。因为现在真的没有时间来再次改善了 希望每个人都能在这个假期和爱人共度美好的2021年。

根据特斯拉2020年Q3财报数据，该公司已经连续5个季度实现盈利。其中Q3总营收达87.71亿美元，净利润为3.31亿美元。

在交付量方面特斯拉再次创造纪录，第三季度全球一共交付13.93万辆新车，并维持今年交付50万辆汽车目标不变。

考虑到今年只剩下几天了，这家电动汽车制造商及其团队需能否真的实现今年交付目标，现在还不好说。