2020年印度初创企业仅融资93亿美元 为2016年以来最低

站长之家（ChinaZ.com）12月28日 消息:今年，新冠病毒疫情以及其他一些因素减缓了印度初创公司的交易速度。与去年145亿美元的创纪录融资相比，到2020年年底，印度初创企业的融资规模约为93亿美元左右。

根据咨询公司Tracxn的数据，这是印度自2016年以来初创企业首次在一年内融资不足100亿美元。

数据显示，印度初创企业融资交易数量从去年的1185笔降至2020年的1088笔。更大规模的融资也减少了，其中1亿美元及以上的融资从2019年的26轮减少到20轮，5000万美元至1亿美元的融资规模也从27轮减少到13轮。（这一数字不包括电信巨头Jio平台的投资，仅Jio平台今年就筹集了超过200亿美元。）

尽管增速放缓，但印度初创企业在今年下半年出现了大幅反弹。Tracxn称，今年上半年，这个全球第二大互联网市场的初创企业仅从约461宗交易中筹得42亿美元资金。

除了疫情，影响印度创企交易达成的另一个因素是一些最大投资者的缺席或参与减少。

由于中印关系紧张，阿里巴巴及其子公司蚂蚁集团和腾讯等中国巨头今年给印度初创企业的投资减少了。软银提供的资金也更少了，由于包括Paytm（印度最大移动支付和商务平台）、Oyo Rooms(印度最大经济连锁酒店)和Ola(印度版滴滴)在内的许多知名投资组合公司都没有筹集到资金。

但疫情也促使一些初创公司的成长。印度教育科技公司Byju如今的估值超过110亿美元，今年1月的估值为80亿美元据预测，Byju的市值将在三年内超过300亿美元。印度在线学习领域另一家备受瞩目的初创公司Unacademy，在疫情最严重的时候完成了两轮融资，使其估值从今年2月的5亿美元增至20多亿美元。

今年，包括RazorPay（印度第三方支付机构）、Unacademy(印度教育初创公司)、DailyHunt(印度版今日头条)和Glance(印度手机内容平台)在内的11家印度初创企业成为独角兽。值得一提都是，谷歌和Facebook今年都投资了印度公司。谷歌上周投资了Glance和DailyHunt，而Facebook投资了Unacademy。这两家美国巨头今年还投资了Jio平台。

今年印度并购活动也在加速。Byju公司以3亿美元的价格收购了少儿编程教育平台供应商WhiteHat Jr，而在线学习平台Unacademy在7月以5000万美元的价格收购了印度医疗科技公司PrepLadder。Unacademy还牵头进行了一轮500万美元的投资，收购了印度教育初创公司Mastree的多数股权。

信实工业（Reliance Industries）收购了在线制药公司nedmed，后来又以极低的价格收购了Urban Ladder。

但印度的创业公司第一次即将迎来另一种出口。Zomato、Flipkart和Policybazaar都是一些计划明年上市的初创公司。伯恩斯坦（Bernstein）的分析师指出，Paytm、Byju 's、PhonePe和delivery等公司也可能在2022年上市。