苹果App Store已开始向小部分开发者提供佣金减半服务

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:此前，苹果官方曾宣布将推出一项小型企业计划，其中年收入低于100万美元的App Store开发者的提成可降低至15%。这项政策最初计划于2021年1月1日推出，现已提前对部分App Store开发人员生效。

比如Apparent Software 公司创始人雅各布·戈班（Jacob Gorban）在推特上提到，他发现苹果的Mac应用ImageFramer的销售佣金降到了15%。其他开发商也报告了同样的削减App Store费用的做法，不过目前该举措尚未广泛普及。

而就在前一天，苹果公司向符合条件的开发者发送了电子邮件，告知他们已被“App Store小企业计划”接纳，其App Store佣金将可减半至15%。

11月初，苹果就宣布新的App Store小企业计划（App Store Small Business Program），将允许任何年收入低于100万美元的开发者从其所有应用中获得15%的折扣，这是苹果标准30%提成费用的一半，这适用于所有付费应用收入和应用内购买。

当时苹果公司表示，新的小企业计划将于2021年1月1日生效，开发商可按照要求申请该项目。该公司还称，将在12月份公布更详细的流程和其他资格要求，以及截止日期的信息。“绝大多数”iOS应用程序开发人员应该能参与到该计划中。

一直以来，苹果因其App Store政策而受到密切关注，传统的30%销售提成受到很多开发者的吐槽。

而最新举措基本上是苹果方面做出的积极回应，当然也有人怀疑苹果改变其佣金政策是为了减轻反垄断指控的担忧。