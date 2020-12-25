因未能充分披露游戏问题，《赛博朋克2077》开发商 CD Projekt 遭投资者起诉

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日消息:据彭博社报道，波兰电子游戏开发商 CD Projekt 的一名投资者向美国洛杉矶联邦法院提起诉讼，要求代表购买该公司股票的投资者共同发起诉讼。

图片来自 cyberpunk

这名投资者名为 Andrew Trample，他指控 CD Projekt 未能充分披露这款游戏的各种错误，因而存在误导。此前因为游戏的大量 BUG ，导致游戏的口碑大幅下滑，造成 CD Projekt 股价暴跌。此前据 The Verge 报道，CDPR 宣布，旗下游戏《赛博朋克2077》全球销量达 1300 万份。

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投诉称，CD Projekt 没有透露《赛博朋克2077》由于大量错误而在当前的 Xbox 或 Playstation 系统上几乎无法正常运行。此前索尼公司已经从 Playstation 商店中下架了《赛博朋克2077》，索尼、微软公司和 CD Projekt 被迫为该游戏提供全额退款。

在12 月10 日发布《赛博朋克2077》之后的三天内，该公司股份下跌了25％。在12 月18 日索尼从 Playstation 商店中下架该游戏后，该公司的市值又下降了16％。

《赛博朋克2077》是一款由CD Projekt开发并于 2020 年 12 月 10 日发行的动作角色扮演游戏。本作采用了桌上游戏《赛博朋克2020》的世界观与规则设计，背景为 2077 年美国加利福尼亚州的“赛博朋克”风格反乌托邦式城市“夜之城”，玩家在这一开放世界中扮演名为“V”的雇佣兵。