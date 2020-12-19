微软将为 Xbox 平台《赛博朋克2077》数字版提供全额退款

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日消息:今天微软宣布，将为从微软商店购买《赛博朋克2077》数字版的人提供全额退款。不过，该公司不会将该游戏从其商店中下架。

此前索尼互娱于宣布，为确保客户满意度，所有此前在PlayStation Store 购买了《赛博朋克2077》的玩家均可申请全额退款。具体而言，在 PlayStation Store 购买数字版游戏的玩家只需访问专用退款页面即可开始退款操作。索尼同时宣布，将从数字商店中下架《赛博朋克2077》，直至另行通知。

微软此举不同于索尼将《赛博朋克2077》完全退市，因为选择在Xbox游戏机上以当前状态玩这款游戏的人仍然可以继续。在推特上，微软的Xbox支持账号对这一决定做了说明:

「为了确保每一位玩家都能在Xbox上获得他们所期待的体验，我们将扩大现有的退款政策，为任何从微软商店购买《赛博朋克2077》数字版游戏的玩家提供全额退款，直到另行通知。虽然我们知道CD PROJEKT RED的开发者们在极富挑战性的情况下努力出货《赛博朋克2077》，但我们也意识到一些玩家对目前在老式游戏机上的体验感到不满。到目前为止，我们已经对绝大多数要求退款的客户给予了退款。」

《赛博朋克2077》是一款由CD Projekt开发并于2020年12月10日发行的动作角色扮演游戏。本作采用了桌上游戏《赛博朋克2020》的世界观与规则设计，背景为2077年美国加利福尼亚州的“赛博朋克”风格反乌托邦式城市“夜之城”，玩家在这一开放世界中扮演名为“V”的雇佣兵。

但在发售不久后，PS4、Xbox One玩家在游戏中屡次遇到bug、闪退等问题，游戏体验十分糟糕，这款游戏的开发商CD Project Red（CDPR）最终决定向玩家致歉，并同意让玩家退款。