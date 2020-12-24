马斯克：苹果汽车可能采用像特斯拉那样的结构性电池组

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日消息:此前据路透社报道，苹果公司正在推动自动驾驶汽车技术的发展，并计划在 2024 年生产一种可能包含其突破性电池技术的乘用车。路透社称，这种电池可实现更长行驶距离和更低的成本。

报道称，苹果即将推出的电动汽车将采用 「单电芯」（monocell）电池设计，使其能够优化电池组内部的空间。对此特斯拉公司CEO马斯克在推特上回应 ARK Invest 的Brett Winton时指出，苹果追求 「单电芯」电池设计的做法让人觉得相当奇怪。因为从电机角度来看，「单电芯」设计是不可行的，因为其最高电压将会低约100 倍。

马斯克写道：「单电池在电化学上是不可能的，因为最大电压太低了~100 倍。也许它们的意思是像电芯结合在一起，就像我们的结构电池组一样？」马斯克表示，苹果可能会采用像特斯拉那样的结构性电池组，这将使电池粘合在一起。

马斯克还注意到了相关报道中提及苹果打算利用磷酸铁锂（LFP）电池的计划，这种电池通常不太容易发热，因此使用起来相当安全。对此，马斯克表示，特斯拉现在就已经在上海工厂生产的Model3 Standard Range Plus中使用了这种电池。

目前特斯拉在电动汽车制造方面积累了多年经验基础上开发出来其4680 电池，如果苹果真的在 2024 年左右推出传言已久的电动汽车，很可能会与新一代特斯拉电动汽车正面交锋。