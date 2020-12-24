首尔半导体：2020第四季度营业利润预计达229亿韩元，同比增长64.3％

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:在Mini-LED电视领域，三星电子正在加紧部分，从2021年开始扩大Mini-LED电视和OLD电视在高端电视领域的份额。此外所有的电视制造商都将其产品阵容中增加Mini-LED电池。

相比传统的LED电视，Mini-LED电视不仅更加轻薄，还拥有良好的色域、高对比度和动态范围以及局部变亮变暗的HDR能力，同时也在缩小与OLED电视的技术差距。预计到2021年，Mini-LED电视的需求将同比增长到400%，达到500万台。

LED大灯还将从高端汽车下放至中端汽车领域。作为韩国重要的汽车制造商LED大灯封装供应商，首尔半导体也将看到新的增长动力。

首尔半导体（Seoul Semiconductor）预计将实现2020财年第四季度的盈利预期，营业利润将超过市场预期的211亿韩元，达到229亿韩元，环比-9.9%，同比增长64.3%，销售额为3180亿韩元，环比-4.0%，同比增长13.2%。我们认为盈利增长主要是由于2020财年第四季度对液晶电视的强劲需求所驱动。

在2021年，首尔半导体销售收入将达到1.36亿韩元，同比增长16.9%，营业利润1082亿韩元，同比增长59.2%。高利润率的电视LED销售额可能同比增长34.7%，达到5070亿韩元，汽车LED封装销售也将增长11.9%。