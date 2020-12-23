辛巴个人快手账号被封禁60天 辛选回应：升级审核机制

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辛巴个人快手账号被封禁60天 辛选回应：升级审核机制

2020-12-23 20:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:今日，针对广州市市场监督管理局对辛巴假燕窝事件公布的处罚结果，辛巴旗下辛选回应称，将成立质量专家委员会，并完善审核流程，提高供应商和产品导入门槛，针对供应商提供的产品信息与卖点信息，升级审核机制，以确保产品能够被真实准确地展现给消费者。

快手

今日早些时候，广州市市场监督管理局公布了辛巴假燕窝时间的调查情况。

广州市市场监督管理局称，淘宝店“辛有志专属店”的经营公司广州和翊电子商务有限公司，在直播带货过程中，主播强调商品的燕窝含量足、功效好，未提及商品的真实属性为风味饮料，存在引人误解的商业宣传行为，其行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，市场监管部门拟对其作出责令停止违法行为、罚款90万元的行政处罚。

随后，快手电商回应称，即日起，对涉事主播“时大漂亮”追加封停账号60天;对事发后在直播间存在不当言行的和翊公司负责人辛有志，封停其个人账号60天。对和翊公司及其关联公司旗下猫妹妹、初瑞雪、蛋蛋小盆友、陈小硕、徐婕、达少、赵梦澈、安若溪、Angel安九等27名电商主播封停账号15天，要求该公司组织旗下电商主播进行相关培训与学习。

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