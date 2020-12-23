知乎启动上市程序？故事多的知乎能讲好自己的故事吗？

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:从成立开始就在做上市准备的知乎这次终于要上市了?据BT财经报道，知乎已经启动上市程序，正在撰写IPO报告和上市申请书，已经确定的承销商有高盛、摩根士丹利和瑞信。消息称，知乎的上市地点可能是港股或美股，对此知乎表示“暂无回应 ”。

知乎上线于2011年，一开始是一个小众精英社区，最初的受邀注册用户只有200个。2013年，知乎正式开放个人用户注册，用户从40万增长至400万。2017年，知乎进一步开放机构号注册，用户进一步激增。

截至今年12月，知乎注册用户已经达到了3.7亿的规模，平台问答数量高达2.6亿个。

随着用户规模不断壮大，平台开始考虑商业化。然而由于知乎的平台调性限制，在用户严苛的审视下，想要变现就更加困难。

2016年，知乎先后上线了付费问答产品“值乎”以及实时问答功能「知乎Live」。

2018年6月，知乎曾打通了书籍和Live业务，尝试通过销售课程盈利，但因竞品太多，大V出走导致内容质量下降等原因，最终没有成功。

2019年，知乎上线了“盐选会员”，不过，目前用户对会员的反馈并不理想，持续变现能力不乐观。2019年9月，知乎内测“好物推荐”，允许用户在回答、文章中插入商品卡片。

2019年10月，知乎直播功能正式上线，支持用户礼物打赏。今年6月，知乎直播打通电商功能，创作者可以进行直播带货。

截至目前，知乎尝试过打赏、纸质出版物、电子出版物、付费问答“值乎”等知识付费模式，但多年来几乎踏遍风口的知乎依然没有找到明确的盈利模式。

天眼查信息显示，成立十年来，知乎已经经历了8轮融资。最近的一次是去年8月，由快手和百度联合投资的4.5亿美元F轮融资。

在该轮融资中，知乎曾公布其商业化进展，已陆续成立了商业广告和知识服务两大事业部，形成了广告和知识服务两大收入模式。

多家投行经理认为，在知乎的盈利模式暂未明朗之前，并不看好其上市计划。虽然知乎上有很多精彩的故事，但知乎目前并没有讲好自己的故事。