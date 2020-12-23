苹果 Apple Pay 正式上线江苏淮海一卡通交通联合卡

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苹果 Apple Pay 正式上线江苏淮海一卡通交通联合卡

2020-12-23 11:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月23日 消息:今日起，苹果Apple Pay正式加入了对江苏淮海一卡通的支持，徐州地区用户可以使用Apple Pay快乘坐公交、地铁等公共交通。用户需要使用安装 iOS14 或更新系统的 iPhone6s 或后续机型，或者使用安装 watchOS7 或更新系统的 Apple Watch Series3 或后续表款。

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通过 Apple Pay 快捷交通卡，用户不用再单独拿出实体卡，只需将 iPhone 的顶部或 Apple Watch 的显示屏靠近检票口扫描器中心处附近，即可通过 iPhone 或 Apple Watch 享受快速进站体验。整个体验不需要使用面容 ID、触控 ID 或密码进⾏认证，也无需唤醒或解锁设备或者打开任何 App。

Apple Pay

并且使用Apple Pay刷交通卡还十分安全，如果你不慎丢失了iPhone或Apple Watch，可以第一时间用查找App将设备设为丢失模式来锁定交通卡；还通过iCloud.com远程移除设备上的交通卡3；而在更换iPhone或Apple Watch时，你还可以把钱包App里原有的交通卡转过来继续使用。

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今年以来，苹果在国内支持的Apple Pay交通卡进展迅速。目前Apple Pay已经支持国内多个城市，上线了上海交通卡、京津冀互联互通卡、厦门 e 卡通、天津互联互通城市卡、岭南通 · 羊城通、江苏一卡通 · 苏州、深圳通、长沙潇湘卡、燕赵通卡、长安通卡、金陵通交通卡、江苏一卡通 · 常州等。

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