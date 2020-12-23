IDC: 90%的企业正计划建立数据中心自动驾驶网络

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:传统企业数据中心是通过手动操作和维护的，需要持续投入人员维护潜在需求。

市场分析机构IDC在一份由华为支持的报告报告中指出，人工智能的进步正在改变这一现状。该报告将数据中心自动化的发展描述为类似于自动驾驶的水平。对于数据中心来说，这需要越来越多的计算机控制的操作和维护水平，最终将看到智能系统可以处理从问题检测到根据人类意图和经验的解决方案的一切问题。

IDC称，企业正在逐渐认识到数据中心网络自动化的价值，包括它能够增强业务韧性和连续性，因为数据中心网络提供了支撑应用程序和业务系统的数字神经系统。

因此，企业现在正积极计划布局自动化其数据中心。20%至30%的受访企业表示，目前的目标是实现完全自主，而超过90%的企业正计划在数年内实现这一目标。

IDC的报告对技术决策者来说意义重大，因为它同时指出了一个对现代企业日益重要的问题，并提供了一个简单的路线图来逐步解决这个问题。IDC联合华为定义了数据中心网络自动驾驶指数，该指通过五个自动化等级，覆盖从无自动化，逐级上升到完全自动化的。这包括逐步将解决方案执行、问题意识、分析、即时决策和宏观政策选择从人工操作转移到人工智能系统，最终放弃对所有数据中心运营和维护场景的控制，而不仅仅是选择性操作。

尽管IDC指出，任何级别数据中心自主级别的都可以进入下一个阶段，但它建议企业“利用来自可信的供应商和第三方的帮助。