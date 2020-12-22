三星官方宣布1月12日正式发布Exynos 2100处理器

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三星官方宣布1月12日正式发布Exynos 2100处理器

2020-12-22 09:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日消息:据gsmarena报道，三星官方今天确认，将会在 1 月 12 日发布 Exynos2100 处理器，也就是在Galaxy S21 系列旗舰新机发布前两天。

三星1

三星发布推文：「全新的Exynos即将到来。 2021 年 1 月 12 日见」。据悉，三星Exynos2100 和高通骁龙 888 一样，同为5nm制程工艺，Exynos2100 基于三星5nm 工艺打造，采用八核设计。其中包括一枚2.91 Ghz 的Cortex X1 超大核心。三枚2.81GHz 主频 Cortex A78 大核心与四枚2.21GHz 主频小核。

高通

三星公司有望将其打造成为高通骁龙 888 的替代品。据了解，三星Galaxy S21 系列在不同的地区推出搭载不同处理器的版本，除三星自研的Exynos2100 处理器外，还将有搭载高通最新的旗舰处理器骁龙 888 版本。

综合目前的消息，三星Galaxy S21 系列将有Galaxy S21、Galaxy S21+和Galaxy S21 Ultra三款机型，其中超大杯S21 Ultra有望配备仅在Note系列上搭载的S Pen手写笔。

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