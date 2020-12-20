刘作虎确认一加正在开发智能手表产品，或搭载 Wear OS

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日消息:据 9to5Google 报道，一加创始人兼首席执行官刘作虎透露，一加正在研发智能手表。刘作虎是在 Input 的采访中证实正在开发智能手表产品的。他并表示一加正在与谷歌合作，改进 Wear OS 与安卓手机和安卓电视的互动性，一加旨在打造一个更加易用的生态系统形成生态闭环。

此外，消息人士 Max J. 透露，一加已经推迟了 OnePlus Watch 的上市时间，并且他没有给我们一个新的日期，让我们对这款智能手表何时上市一无所知。除了智能手机之外，一加目前已推出 OnePlus Buds 耳机、OnePlus TV 智能电视等其它产品，提供多样化的产品组合。今年早些时候，一款名为 “OnePlus Watch”的设备现身印度尼西亚 IMDA 认证网站，型号为 W301GB，拉开一加智能手表的序幕。

据悉，一加手表预装的 Wear OS 前身是 Android Wear，该系统是Android的一个分支版本，专为智能手表等可穿戴智能设备设计，首个预览版公布于2014 年3 月，支持数字助理、传感器等功能。消息称一加智能手表可能会与一加9 系列新品同台亮相，后者发布时间可能是2021 年3 月份前后。

资料显示，谷歌在2014 年推出了智能手表操作系统 Android Wear，在2018 年将其更名为 Wear OS。Wear OS 是专为可穿戴智能设备设计的一个 Android 分支版本。