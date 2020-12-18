安徽探索区块链助农获“世界数字农业十大技术成果”，蚂蚁链提供技术支持

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安徽探索区块链助农获“世界数字农业十大技术成果”，蚂蚁链提供技术支持

2020-12-18 17:15 · 稿源：站长之家

近日，在首届2020世界数字农业大会上，“区块链技术帮助乡村振兴区域特色农作物全产业链”获评“世界数字农业十大技术成果”。

该应用由安徽省砀山县人民政府、砀山县商务局、中国农业银行安徽省分行、蚂蚁链共同打造，是国内首个基于区块链的乡村振兴样本。

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砀山县盛产砀山梨，素有“世界梨都”“水果之乡”的美誉，围绕水果种植和生产，县内初步形成以水果加工产业链为纽带的产业群，成为全国水果加工第一大县。

近年来，砀山县积极拥抱“互联网+”和数字经济发展机遇，推动当地农产品出村进城，形成了独具特色的“砀山模式”。但是农产品无法溯源、消费者难辨真伪、电商企业融资难是当地产业的发展痛点。

2020年9月17日，中国区块链第一村正式落地砀山县良梨村，当地通过引入蚂蚁链技术，助推特色农产品全产业链的数字化升级。

在实践过程中，蚂蚁链为原产地砀山酥梨品质溯源，让每颗梨都有身份证，保障源头可信、种植技术可信、流通可信和政府监管可信，建立了消费者心智。此外，砀山县通过蚂蚁链实现了农业全产业链的“商流、物流、资金流、信息流”四流合一，让企业在淘宝、天猫进行销售、发货等数据，都可以作为银行对企业信用评估的一部分，信用良好的可以获得银行无抵押贷款。降低了企业融资门槛、缓解企业的融资成本，为安徽省农业产业和乡村振兴注入科技力量。

该平台上线两个月之内，已覆盖企业超过200家，农行实现放款1300万元，促进电商销售额同比增长20%以上。

获评“世界数字农业十大技术成果”，是对砀山县拥抱新技术、脱贫创新的积极肯定。据了解，砀山县还将与蚂蚁链探索更多数字化村务、政务等多元化场景，构建全新的数字经济新模式。

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