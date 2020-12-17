APP广告太多还“关不掉”？ 上海消保委点名微信

站长之家（ChinaZ.com）12月17日 消息:据上海市消保委微信公众号消息，12月16日，上海市消保委发布《APP广告消费者权益保护评价报告（2020）》，报告分析了项目组经过15个月的数据抓取、内容梳理与趋势分析。

2020年9月-2020年11月，上海市消保委随机选取头部、中部、尾部三个等级600款APP，涉及影音类、音乐类、社交类、生活类、运动类、新闻类等10个类别。下载安装和使用，对10分钟内产生的广告内容中有关消费者权益的不当行为进行分析。

报告显示，消费者反映强烈的APP广告“关不掉”问题仍然严重。通过对600款APP广告行为分析发现，58%的APP含有广告，其中69.7%的内容广告不能一键关闭。没有发现关闭键APP如微信、汽车之家、快看视频、36氪等。

此外，个性化广告推荐“不可选择”问题突出。上海市消保委认为，消费者有权利拒绝个性化广告推荐。但测试发现，仅有14.5%的APP可以找到个性化广告推荐关闭入口。微信APP隐私政策规则冗长复杂，个性化广告推荐关闭入口极其隐蔽，关闭流程设置繁琐，还利用技术手段限制消费者永久关闭个性化广告推荐的权利，消费者仅能进行为期六个月的关闭且仍旧会看到广告。

报告还称，经上海市消保委法律部团队检索和分析，发现APP广告内容杂乱。如微信在朋友圈推送的广告中就存在涉嫌虚假宣传、隐匿广告（销售）主体等诸多问题。

《广告法》第四十四条规定:“利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络。在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。”