暗黑4第22赛季奈非天之影全部更新内容汇总 第22赛季奖励一览

暗黑4在最近开启了第22赛季，很多玩家还不清楚在这个赛季到底改动了什么，有什么新赛季的奖励，下面就来为大家分享一下。

《暗黑破坏神III》第22赛季现已开启。阅读下文，了解2.6.10补丁带来的全新赛季主题、黑德里格的礼物更新、新增物品和海量传奇物品改动!

目录

赛季主题

赛季外观道具奖励

赛季旅程奖励

赛季征服任务

黑德里格的礼物

补丁说明 赛季 物品 漏洞修复与杂项更新



新赛季主题

你感觉到了吗，奈非天?昔日的阴影仍在周围徘徊，等候着再次传导力量的机会，协助你对抗地狱的爪牙。你会奋起面对挑战吗?你愿接受往昔灵魂的协助吗?奈非天之影等待着你……

在第22赛季期间，激活圣坛和水晶塔将召唤一个相同职业的暗影分身。分身的强度取决于你的角色，并会持续存在一分钟，或直到死亡。

另外，在第22赛季期间，卡奈魔盒会获得第四个槽位。你可以在这个槽位中选择任意威能，但无法与其他槽位中同样的威能叠加。

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赛季外观道具奖励

从第17赛季开始，我们重新引入了过去的奖励，让错过它们的玩家有机会将它们加入收藏。在第22赛季中，玩家可获得原第10赛季的奖励。除了独家征服者套装的头部和肩部之外，玩家还可以获得第10赛季首次推出的获得黑暗灵魂石主题头像框，以及学识大师旌旗。

但我们觉得，如果你参加过以前的赛季，那么定下一些新目标也是很不错的。我们将继续为你提供第17赛季中引入的全新“旅程终点”奖励，并为完成整个赛季之旅的玩家提供两项全新的装饰品奖励。在奈非天之影中证明你的价值，完成第22赛季的守护者赛季旅程，赢得宠物“凯恩之书”和失落文明头像框。

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赛季旅程奖励

如果您过去曾经奋勇拼搏，并在每个赛季旅程中获得“征服者”头衔，那么你应该已经解锁好几页物品栏了。你每个赛季完成征服者等级即可解锁一页额外物品栏，最多五页:

庇护之地守护者:在5分钟内完成折磨XIII难度的70层奈非天秘境

宝石人生:将3颗传奇宝石升级至55级

我所做的都是为了赢:在本赛季中完成2次征服

生活还要继续:在折磨XIII难度下消灭麦格妲，且用时不超过15秒

钱不是问题:击败折磨XIII难度下的贪魔奈非天秘境外面的盗宝地精有时会打开通向贪魔的地盘——宝藏秘境的传送门。

带你去那里:完成单人模式的大秘境60层大秘境的钥匙可从奈非天秘境守卫处获得。

属性强化:通过卡奈魔盒，使用50级以上的宝石增强一件远古传奇物品。

魔盒重构:使用卡奈魔盒重铸一件传奇物品。

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赛季征服成就

赛季征服成就是你能在赛季旅程期间完成的额外目标。要获得所有外观道具奖励，你就需要完成至少三个征服成就。第22赛季的挑战包括:

“短跑高手”和“冲刺高手”挑战，在70级时，你需要在1小时内完成《暗黑破坏神III》第一幕到第五幕的剧情模式。

想在斩妖除魔的同时体验速度与激情吗?“首领模式”和“天壤之别”就是你的目标。

如果你更喜欢升级传奇宝石，“美石美刻”和“玩石成瘾”成就也将回归。

最后，如果你热衷于证明自己对各类职业套装的娴熟驾驭，那么“战火属性”、“属性制霸”、“宇宙洞察者”和“套装精通者”也都将回归。祝你们好运!

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黑德里格的礼物

最后，在季节之旅中完成特定章节而获得的“黑德里格的礼物”职业套装又一次轮换了。我们在下方列出了可获得套装的清单，对于新加入赛季的玩家，请阅读下列指南:

完成赛季旅程第2、3和4章节后，你将获得3件“黑德里格的礼物”。它们将包含数件你的本职业套装装备。玩家每个赛季只能在专家模式及非专家模式下通过这种方式解锁一套职业套装，请谨慎选择你的礼物!

你收到的套装种类与你打开礼物时使用的角色职业有关。如果你想集齐整套职业套装，就必须用同一个角色打开全部3件礼物。在第22赛季中，黑德里格的礼物将首次奖励前三个赛季中新增的职业套装。

以下是黑德里格的礼物在第22赛季中所提供的套装奖励:

野蛮人 - 九十蛮

圣教军 - 勇气壁垒

猎魔人 - 恐惧之地机轮甲

武僧 - 正义楷模

巫医 - 蒙嘟噜咕的法衣

魔法师 - 提丰的面纱

死灵法师 - 燃烧狂欢节舞会服

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补丁说明

以下是《暗黑破坏神III》2.6.10补丁的更新说明。

2.6.10补丁

目录:

赛季

物品

漏洞修复

赛季

暗影在行走，在移动，仿佛……拥有生命。它们似乎还拥有自己的意志。无论这是什么巫术，你都可以借用它的力量。当你与自己的影子并肩而战时，恶魔们又将如何哀嚎呢?

往昔之影:激活圣坛和水晶塔将召唤一个相同职业的暗影分身。分身会拥有三种预设配置中的一种。分身的强度取决于你的角色，并会持续存在一分钟，或直到你的角色死亡。以下是激活圣坛和水晶塔时可能召唤的暗影分身类型。

巫医

配置1 配置2 配置3 亡者之握 - 天降尸雨 亡者之墙 - 火墙 蚀魂 - 剧毒之魂 食人鱼 - 僵尸食人鱼 烈焰炸弹 - 跃动之火 灵魂弹幕 - 万灵之愿 僵尸死士 - 僵尸熊 酸蚀之云 - 酸雨倾降 亡者之墙 - 谕魂 尸蛛 - 麻痹毒蛛 食人鱼 - 僵尸食人鱼 食人鱼 - 僵尸食人鱼 瘟疫虫群 - 疫病虫群 僵尸死士 - 兽体炸弹 酸蚀之云 - 缓慢烧灼 酸蚀之云 - 死亡之吻 灵魂弹幕 - 灵魂之井 亡者之握 - 缠身之握

魔法师

配置1 配置2 配置3 奥术之球 - 冰冻之球 陨石术 - 熔火冲击 奥术之球 - 湮灭之球 冰霜新星 - 冻结迷雾 奥术之球 - 灼烧之球 瓦解射线 - 激爆 暴风雪 - 无情风暴 聚能爆破 - 超短引线 原力之波 - 衰弱之力 能量气旋 - 肆虐风暴 暴风雪 - 异象天启 时间延缓 - 精疲力竭 聚能爆破 - 湮没 原力之波 - 热力之波 能量气旋 - 肆虐风暴 冰霜射线 - 黑冰 瓦解射线 - 热能汇聚 陨石术 - 星辰契约

野蛮人

配置1 配置2 配置3 裂地斩 - 大地轰鸣 战斗怒火 - 猛虎下山 战斗怒火 - 凶残 威吓呐喊 - 惊魂余音 威吓呐喊 - 惊魂余音 威吓呐喊 - 惊魂余音 山崩地裂 - 火山爆发 狂暴者之怒 - 癫狂 跳斩 - 冲天炮 地震 - 熔火之怒 疾奔 - 行如疾风 狂暴者之怒 - 癫狂 狂暴者之怒 - 癫狂 旋风斩 - 风卷残云 猛击 - 粉碎 上古之矛 - 投掷巨石 痛割 - 撕裂 先祖之锤 - 滚雷

武僧

配置1 配置2 配置3 神龙摆尾 - 横扫千军 雷光拳 - 光流电涌 爆裂掌 - 元神灼烧 七相拳 - 爆烈强袭 百裂拳 - 闪电快拳 七相拳 - 迅影突袭 金轮阵 - 急速援护 断筋诀 - 双风贯耳 神龙摆尾 - 火焰腿 灵光悟 - 疗伤雾 七相拳 - 焚身化骨 劲风煞 - 烈焰风暴 回天息 - 灼魂吐纳 金钟破 - 先祖之柱 金钟破 - 爆裂光波 金钟破 - 强化光波 劲风煞 - 闪电风暴 灵光悟 - 离心火

死灵法师

配置1 配置2 配置3 亡者领域 - 瘟疫之地 亡者领域 - 瘟疫之地 亡者领域 - 瘟疫之地 脆弱 - 饥渴坟墓 脆弱 - 饥渴坟墓 脆弱 - 饥渴坟墓 亡者大军 - 亡魂风暴 亡者大军 - 荒疫鬼手 尸矛 - 血污之矛 邪爆 - 临死之拥 尸矛 - 骨矛弹射 骨矛 - 爆裂之链 骨矛 - 恐怖血矛 骨矛 - 死疫骨髓 死亡新星 - 白骨新星 死亡新星 - 鲜血新星 死亡新星 - 疫病新星

猎魔人

配置1 配置2 配置3 死亡印记 - 死亡之谷 死亡印记 - 死亡之谷 死亡印记 - 死亡之谷 铁蒺藜 - 锯齿尖刺 复仇之雨 - 倾天箭雨 复仇之雨 - 箭羽遮天 刀扇 - 刺客之刃 集束箭 - 流星箭 集束箭 - 漩涡弹 飞轮刃 - 双飞轮 多重射击 - 多重火力 暗影飞刀 - 超远穿透 复仇 - 排炮轰击 复仇 - 人形兵器 飞轮刃 - 游蛇刃 暗影飞刀 - 飞刀弹射 元素箭 - 火祭箭 元素箭 - 冰霜箭

圣教军

配置1 配置2 配置3 阿卡拉特勇士 - 圣火使者 阿卡拉特勇士 - 急速强攻 阿卡拉特勇士 - 集结号令 天罚之剑 - 灼热之击 钢铁之肤 - 疾行之肤 天罚之剑 - 迅击之剑 横扫攻击 - 烈焰扫击 祝福之盾 - 碎盾投掷 天堂之怒 - 怒火燎原 奉献 - 破碎大地 奉献 - 沐浴圣光 天堂之拳 - 圣光惩戒 轰击 - 歼灭战 祝福之锤 - 无尽之锤 钢铁之肤 - 爆裂之肤 天谴 - 以牙还牙 天谴 - 瞬爆 天谴 - 撼地爆破

卡奈魔盒:卡奈魔盒将在本赛季中获得第四个槽位。第四个槽位可以选择前三个槽位的任意威能，但不能与之叠加。这为玩家提供了灵活的选择，能够发挥创意，自由配装。

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物品

综合

黑德里格的礼物现在会提供所有职业套装，我们也更新了轮换日程。在即将到来的新赛季中，根据你选择的职业，黑德里格的礼物会奖励你九十蛮、勇气壁垒、恐惧之地机轮甲、正义楷模、燃烧狂欢节舞会服、蒙嘟噜咕的法衣或提丰的面纱套装。

岩石护手现在为所有职业掉落。

巅峰等级的金币获取量加成更改为每点使金币拾取范围扩大0.1。

物品改动

新物品*盖敏铎的护髓手腕:血魂双分施放的骨矛造成的伤害提高300-400%。

象牙塔:快速的多次格挡现在会提高天堂之火造成的伤害，最多提高2.5倍。

导能披肩:效果生效前不再需要引导1秒。

扭曲之剑:你放出的每一个能量气旋（最多5个）都能使你的能量气旋造成的伤害提高125-150%。能量气旋自动获得肆虐风暴符文，并且龙卷风可以与额外3个能量气旋合并。

蚀刻符印:当引导奥术洪流、瓦解射线、冰霜射线时，你的能量气旋造成的伤害提高200-250%，并且你每秒都会施放能量气旋。

命运碎片:你的修为法术的攻击速度提高50%，并且造成三倍伤害。每当你用修为法术命中敌人，获得一层魂灵增益效果。每层魂灵使多头蛇造成的伤害提高25-30%，最多叠加10次。

瓦泰克的训斥:能量气旋现在沿着直线前进，造成的伤害提高300-400%。

寒流:被冰霜伤害消灭的敌人有25%的几率释放一次冰霜新星。你的多头蛇对暴风雪中的敌人造成的伤害提高125-150%。

巫师之刺:进行一次攻击时有25%的几率射出一枚冰冻之球。奥术之球造成的伤害提高300-350%。

德尔西尼的杰作:6件套装加成从8500%提高到12500%。

提丰的面纱:6件套装加成从1300%提高到2000%。

诺瓦德的热忱:2件套装伤害加成从100%提高到400%

阿克汉的战甲:6件套装伤害加成从1500%提高到2000%

罗兰的传世甲:4件套装伤害加成从13000%提高到17500%

圣光追寻者:6件套装的祝福之锤伤害加成从12000%提高到15000%

宝藏腰带:每隔4秒，对一名附近的敌人发起轰击。轰击造成的伤害提高400-500%。

人世无常:轰击的数量翻倍。轰击造成的伤害提高400-500%。

唤魔师的荆棘:2件套装伤害加成从350%降低到90%，且最多叠加10次。6件套装伤害加成从15000%提高到67500%，攻击速度加成从50%提高到100%。

马纳祖玛之道:愤怒小鸡爆炸伤害从400%提高到2000%。马纳祖玛之道现在拥有第三个传说词缀，使愤怒小鸡每秒能召唤一只追踪敌人的小鸡，造成相当于愤怒小鸡爆炸伤害25%的伤害。

新物品*厄苏尔的践踏雕像:新增巫医传奇符咒。僵尸死士造成的伤害提高100-150%。僵尸熊符文现在召唤8只熊，并且移动得更远。

亚拉基尔的灵魂:6件套装伤害加成从9000%提高到17500%。

魔牙战装:6件套装伤害加成从9000%提高到17500%。

鲸骨利矛:僵尸死士的法力值消耗降低75%，造成的伤害提高6-7倍。

尹娜的真言:6件套装伤害加成从750%提高到950%。

神龙之魂:伤害加成效果从200%提高至350%。

乌莲娜的谋略套装:现在施放爆裂掌后获得77%伤害减免，持续7秒。

箭道护腕:爆裂掌的死亡爆炸效果会产生爆裂掌。爆裂掌造成的伤害提高75-100%。

部族之刃:战吼和威吓呐喊会造成山崩地裂与地震。山崩地裂与地震造成的伤害提高600-800%。部族之刃的地震词缀被并入了全新的传说词缀中，使其不再包含两个增强地震的词缀。

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漏洞修复与杂项更新