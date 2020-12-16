韩国发布自动驾驶汽车安全运行准则，包含伦理、网络安全和生产安全

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:据韩联社15日报道，韩国国土交通部发布了自动驾驶汽车安全运行准则，该准则主要包括三大部分，包含了伦理准则、网络安全准则、生产与安全准则。

该准则非官方强制性规定，而是希望汽车厂商在将自动驾驶汽车投入市场之前，确保其系统算法的伦理学符合大众认知，同时防范黑客对自动驾驶汽车的攻击。

以下是韩国自动驾驶汽车安全三大准则的部分解释:

一、伦理准则:以确保生命安全为核心，自动驾驶车辆在设计和生产时遵循“生命重要性大于财产”“无法避免事故时应尽量减轻人员伤亡”等原则，还包括“不侵害他人的自由和权利”“实施安全驾驶培训”等内容。

二、网络安全准则:汽车厂商需要建立安全管理体系以强化网络安全，通过风险评估流程识别、分析风险，采取相应措施降低风险水平，并检验安全措施是否妥当。

三、生产与安全准则:又细分为系统安全、行驶安全、安全教育与伦理思考3个部分组成。首先是系统安全部分，希望最大限度地减少设计缺陷和操作失误，防范网络威胁;第二部分是行驶安全，主要涉及车辆在行驶过程中与各种路况、行人及其他车辆间的相互安全作用;最后一项是安全教育与伦理思考，涵盖了自动驾驶汽车在生产与运行方面的合规准则。