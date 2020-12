站长之家(ChinaZ.com)12月15日消息:据天眼查显示,近日百度在线网络技术(北京)有限公司申请“阿波罗智舱”商标,国际分类为运输贮藏,商标状态为“商标申请中”。

今年4月,Apollo发布智能交通解决方案“ACE智能交通引擎”,其中ACE分别代表了Autonomous Driving自动驾驶、Connected Road车路协同、Efficient Mobility高效出行。百度基于ACE智能交通引擎在近二十个城市开展落地实践。

据悉,阿波罗(Apollo)是百度发布的名为“Apollo”的向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供的软件平台。此前,2020百度Apollo生态大会上,百度Apollo全新发布“智驾智舱智云智图”四大智能化解决方案,其中,百度Apollo智能车联发布全新升级的“智舱”和“智云“两大产品。

另外,日前百度 Apollo GO 正式进驻首汽约车平台。即日起,用户在首汽约车平台即可下单体验 Apollo GO 自动驾驶服务。此外,用户也可在百度地图、Apollo GO app 等平台呼叫自动驾驶出租车。