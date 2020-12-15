欧盟监管机构称：谨慎对待人工智能，明年可能推出相应法规

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欧盟监管机构称：谨慎对待人工智能，明年可能推出相应法规

2020-12-15 14:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:欧盟人权监管机构（FRA）在本周一发布了一份报告，警告人们对AI和自动化对民众权利的影响存在风险，欧盟考虑明年发布相关法规，以应对潜在的挑战。

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FRA警告称，尽管AI有时可能会派上用场，但它也可能导致民众的平等权力受到歧视并且难以获得公正的对待。该机构呼吁决策者就现有规则如何适用于AI提供更多指导，并确保未来任何AI相关法律都保护基本权利。

FRA主管迈克尔·奥弗莱厄蒂（Michael O'Flaherty）说:“人工智能不是万无一失的，它是人为创造的，人类也是会犯错” “这就是为什么人们需要知道何时正确使用AI，它如何工作以及如何挑战自动化决策。欧盟需要说明现有的法律规则如何适用于人工智能。政府机构需要评估如何在AI的开发和使用中干扰人们的权利。我们需要在保护和促进AI进步的同时，尊重我们的人权和基本权利。”

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以下是欧盟希望所有利益相关方在开展AI技术时需要考虑的重点:

确保AI尊重所有基本权利:包括隐私或数据保护。它还可能歧视或制造不公正，因此任何未来的AI立法都必须考虑这一点并制定有效的保障措施。

确保人们可以挑战AI做出的决定:人们需要知道什么时候使用AI，如何使用AI以及如何以及在哪里提出诉讼抗议，使用AI的机构需要能够解释AI系统是如何做出决策的。

在AI投入使用前和使用期间应减少负面影响:私人和公共组织应评估AI是否损害了基本权利。

提供有关数据保护的指导:欧盟应进一步阐明数据保护规则如何应用于AI。在使用AI时，还需要更加明确自动化决策具体解释以及人工审查的权利。

评估AI是否具有歧视性:关于AI可能歧视的意识以及降低其造成的影响。这就需要更多的研究资金来研究AI的潜在歧视性影响，以便在实施前避免出现。

建立有效的监督系统:欧盟应投资建立更“团结”的系统，以使企业和公共行政部门在使用AI时承担应有责任。政府需要确保监督机构拥有足够的资源和技术来完成这项工作。

FRA发布这份有关AI报告时，欧盟执委会正考虑在2021年推出AI相关立法，将会覆盖医疗、能源、交通和部分的公共部门。

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