​好看视频多个账号非法牟利180余万元 3名嫌疑人落网

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​好看视频多个账号非法牟利180余万元 3名嫌疑人落网

2020-12-15 14:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息:百度官方消息，近日，百度公司配合葫芦岛警方、洛阳警方成功侦破两起网络诈骗案件，涉案的3名犯罪嫌疑人已分别被两地警方抓获，累计涉案诈骗资金高达180余万元。

今年7月，百度公司旗下好看视频在版权肃清专项“后羿行动”中发现，有多个原创账号涉嫌利用伪造的授权函进行非法牟利。经人工审查后核实，涉案的青桔传媒使用伪造的某省电视台公章和授权函等证照，利用100余个原创账号发布大量视频内容骗取补贴。还有不法分子通过伪造上海某影视公司的证照，采取同样的方式诈骗牟利。为保护知识产权方的合法利益，好看视频第一时间将侵权视频下架并对违规的170余个原创账号进行封禁处理。

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在收集相关证据后，百度公司立即向葫芦岛、洛阳两地警方报案。接到报案后，两地警方迅速开展相关调查工作，百度公司积极配合两地警方工作，利用人工智能技术和大数据优势，协助警方寻找嫌疑人的犯罪线索、搜集犯罪证据。在警企的密切配合下，两地警方确定了涉案的犯罪嫌疑人，掌握了犯罪证据，并最终在葫芦岛和洛阳两地成功抓获3名犯罪嫌疑人。

此外，两地警方调查发现，涉案的3名犯罪嫌疑人均有自己的“团队”，负责账号的日常运营，发布侵权视频内容。目前，涉案的全部犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳，该案件正在进一步办理中。

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