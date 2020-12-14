赛博朋克2077绝佳材料在哪刷比较快 速刷绝佳材料方法攻略

赛博朋克2077中绝佳材料还是比较少的，但是又是比较有用的材料，很多玩家还不清楚到底怎么刷绝佳材料比较快，下面就来为大家分享一下攻略。
1、在1.04上测试过至少任务须完成 「神机医」之后，可以开启快转时间功能。
2、建议花一个专精点数点开技能《技术→制作→技师技能》，没有点开也没关系，就是赚钱效率大概少50%。
3、很简单，就是找地图上各个「医药商店」。
→ 买爆 《名医甲乙丙型系列》 以及 《再起甲乙型系列》
→ 拆爆
→ 卖爆 各类型升级、物品组件
→ 快转时间24小时
→ 重复买爆流程
4、每间商店都是固定库存，总买:5775
名医丙型 （绝佳） 买$150x13= $1950
名医乙型 （罕见） 买$90x16= $1440
名医甲型 （不凡） 买$45x19= $855
再起乙型 （罕见） 买$90x10= $900
再起甲型 （不凡） 买$45x14= $630
5、拆解后可得升级、物品组件共:
普通 $5无技师=216个 VS 有技师=291个
不凡 $8无技师=210个 VS 有技师=282个
罕见物 $16无技师=78个 VS 有技师=117个
罕见升 $16无技师=130个 VS 有技师=169个
绝佳物品 $25无技师=13个 VS 有技师=13个
绝佳升级 $25无技师=39个 VS 有技师=39个
6、如果是想获利卖出的话，资料利润大概如下每轮全升级、物品组件卖掉的话平均获利是:
无技师:1613
有技师:2988
手速快的话，一轮大概不用10秒钟、不用变成制作专家、不用一个个点制作、不用跑点、不用冒着被贩卖机吃钱的缺点!