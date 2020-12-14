赛博朋克2077绝佳材料在哪刷比较快 速刷绝佳材料方法攻略

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赛博朋克2077绝佳材料在哪刷比较快 速刷绝佳材料方法攻略

2020-12-14 17:43 · 稿源：站长之家

赛博朋克2077中绝佳材料还是比较少的，但是又是比较有用的材料，很多玩家还不清楚到底怎么刷绝佳材料比较快，下面就来为大家分享一下攻略。

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1、在1.04上测试过至少任务须完成 「神机医」之后，可以开启快转时间功能。

2、建议花一个专精点数点开技能《技术→制作→技师技能》，没有点开也没关系，就是赚钱效率大概少50%。

3、很简单，就是找地图上各个「医药商店」。

→ 买爆 《名医甲乙丙型系列》 以及 《再起甲乙型系列》

→ 拆爆

→ 卖爆 各类型升级、物品组件

→ 快转时间24小时

→ 重复买爆流程

4、每间商店都是固定库存，总买:5775

名医丙型 （绝佳） 买$150x13= $1950

名医乙型 （罕见） 买$90x16= $1440

名医甲型 （不凡） 买$45x19= $855

再起乙型 （罕见） 买$90x10= $900

再起甲型 （不凡） 买$45x14= $630

5、拆解后可得升级、物品组件共:

普通 $5无技师=216个 VS 有技师=291个

不凡 $8无技师=210个 VS 有技师=282个

罕见物 $16无技师=78个 VS 有技师=117个

罕见升 $16无技师=130个 VS 有技师=169个

绝佳物品 $25无技师=13个 VS 有技师=13个

绝佳升级 $25无技师=39个 VS 有技师=39个

6、如果是想获利卖出的话，资料利润大概如下每轮全升级、物品组件卖掉的话平均获利是:

无技师:1613

有技师:2988

手速快的话，一轮大概不用10秒钟、不用变成制作专家、不用一个个点制作、不用跑点、不用冒着被贩卖机吃钱的缺点!

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