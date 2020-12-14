滴滴回应一网约车司机砍伤乘客；多家供应商禁止给社区团购平台供货；微信上线微信听书APP

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多家供应商禁止给社区团购平台供货

微信上线微信听书APP

滴滴回应一网约车司机砍伤乘客

12月12日晚间，针对“一网约车司机砍伤并强奸乘客”一事，滴滴出行方面回应称，经配合当地公安调查核实，警情通报中的“私家网约车主吴某”，不是滴滴平台上的注册司机。在滴滴接单的每一位司机师傅均经过严格的犯罪记录筛查，每天接单前通过人脸识别后方可接单。

对此，滴滴呼吁广大乘客和司机，出门在外请提高安全意识，拒绝线下约车和私下交易，还可通过“行程分享”功能把实时位置和行程信息分享给亲友。

12月11日，湖北黄梅警方发布通报称，12月10日，安徽省宿松县一私家网约车主吴某驾车送在宿松县城工作的乘客张某回家，行驶过程中吴某将车开至宿松县境内一偏僻处持刀将张某砍伤并实施了强奸，后犯罪嫌疑人吴某驾车将张某带至黄梅县某医院大门前将其推下车并驾车逃离。

多家供应商禁止给社区团购平台供货

据每日经济新闻报道，近日，包括华海顺达、卫龙等多家供应商发布通知称，禁止给多多买菜、美团优选等社区团购平台供货。

在公告中，上述企业表示，收到众多投诉，以多多买菜、美团优选等位代表的社区团购平台出现严重低价现象，甚至个别产品远低于出厂价，影响严重，损害客户利益。

华海顺达、卫龙要求:任何客户操作社区团购平台，必须要有授权，否则视同窜货。不管平台有没有补贴，价格不得低于公司终端零售价，否则视同低价，影响恶劣将取消经销权。

微信上线微信听书APP

近日，微信正式上线微信听书APP，同时，“微信听书“官方公众号、官网（at.qq.com）也正式上线。

据介绍，微信听书是微信官方听书应用，可以免费收听有声小说、书籍和各类音频节目，包括了情感电台、历史人文、健康财经、时事观点等类别。

同时，用户还能拥有自己的音频号成为声音创作者，发表音频节目。

价格方面，微信听书订阅周期分为:月卡（1个月），季卡(3个月)，年卡(12个月)，连续包月15元/月，月卡25元/月，季卡50元/季，年卡168元/年。