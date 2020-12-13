AirPods Max加入拼多多百亿补贴 到手价3999元

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:终于，拼多多还是对苹果AirPods Max耳机下手了!今天，拼多多百亿补贴频道上线了苹果全新一代无线耳机AirPods Max的产品页面。

据百亿补贴苹果专场页面显示，AirPods Max将于12月15日12点正式开卖，目前，官方暂未公布补贴价，页面显示的还是官网价格。网传拼多多将补贴400元，券后到手价为3999元。

此前，AirPods2 和AirPods Pro两款产品也在拼多多百亿补贴频道上线，并且十分抢手，累计销量已经突破几十万。此次上线AirPods Max，“真香”的网友们早已设置好了“ 12 月 15 日的补贴提醒”，希望在市场货源不充裕的情况下抢到首发新品。

今年12月8日，苹果正式发布了头戴式耳机AirPods Max，国行版价格为4399元。

外观设计上，AirPods Max采用的是阳极氧化铝金属耳罩，两侧耳罩均可独立旋转，平衡耳朵承受的压力。侧边配置了数码旋钮，从调节音量、跳播曲目、接听电话到激活Siri，一键搞定。

两个耳罩都内置了H1芯片加上特制的声学设计和先进的软件，让主动降噪、通透模式、自适应均衡以及空间音频成为可能。

该耳机总共多达九个麦克风，其中八个用于主动降噪，包括六个外向式、两个内向式，三个用于语音拾取，包括一个专用、两个兼用主动降噪。

续航方面，AirPods Max最长可达20小时，通过闪电端口充电5分钟还可以聆听1.5小时。

体验上，AirPods Max更加简便，只要靠近设备，单点设置就可轻松连接，同时各设备之间还可以无缝接力，任意;两个AirPods家族成员，都能在同一设备上进行音频共享。