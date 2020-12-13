特斯拉将关闭美Model S/X生产线18天 工人带薪休假一周

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特斯拉将关闭美Model S/X生产线18天 工人带薪休假一周

2020-12-13 09:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月13日 消息:据财联社报道，本周五，特斯拉向美国加州弗里蒙特工厂的员工发出通知称，其Model S/X生产线将停产18天，停产时间从12月24日至明年1月11日。

特斯拉表示，作为补偿，Model S和Model X生产线工人将获得一整周的带薪休假以及几天的带薪假期。尽管如此，他们仍然有5天的无薪休假时间，他们可以选择这段时间在工厂的其他部门工作。他们还被鼓励“自愿”帮助公司交付电动汽车

特斯拉 (2)

目前，暂不清楚特斯拉在节日停工期间会对Model S和Model X生产线做哪些调整。不过从此前发布的财报来看，今年三季度，Model S和Model X交付量为1.52万辆，只占据特斯拉该季度总汽车交付量的11%。因此，停产18天并不会对特斯拉的整体业务造成太大影响。

在马斯克发给公司的另一封邮件中，马斯克称本季度的需求远超产量，要求员工们在本季度剩余时间尽可能地提高产量。Model S和Model X生产线的关闭意味着这两款车型需求量并不算高。

特斯拉势必会在生产战略上做出调整。早期，S和X这种利基汽车被认为是特斯拉阵容中的重要组成部分。但现在，特斯拉将目标更多地瞄准了主流汽车（如果仍高于正常价格），并且当该公司希望在未来几年内生产2.5万美元的汽车。

据乘联会公布的数据显示，今年11月份，在中国。，特斯拉Model3车型销量达21604辆，相比10月份增长了78%左右。

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