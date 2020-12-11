罗永浩被下发限制消费令 坐17个小时车从北京到上海领奖

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罗永浩被下发限制消费令 坐17个小时车从北京到上海领奖

2020-12-11 11:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:前段时间的罗永浩可谓是风光无两，立下豪言壮语要把还钱经历拍成“真还传”后，还差点登陆A股。不过这两日，罗永浩“真还传”的进度突然被踩了下刹车。

近日，北京锤子数码科技有限公司新增一则被限制消费信息。该限制消费令案号为（2020）津0103执4190号，立案日期为2020年9月7日，被限制消费人员为罗永浩。

12月10日，罗永浩时隔十二年再获《时尚先生》“年度先生”称号。在昨晚的颁奖典礼上，罗永浩透露自己是因限高坐了17个小时车到上海领奖，当晚也会自己坐17个小时的车回去。

罗永浩表示，这个奖对我其实挺重要的，2008年的时候我得过一次，在接下来艰难又快乐的12年里，有了这个殊荣我可以跟那些对我说三道四甚至着装指指点点的人说，你们懂XX，劳资是时尚先生。正当这个奖时效快要过的时候，我又得了，感谢时尚先生。

QQ截图20201211114503.jpg

随后，罗永浩在微博回应了近期被法院下发限制消费令一事，罗永浩表示:限制高消费的事情已经和债权方达成和解，让大家担心了，非常抱歉。因为有很多官司在同时滚动，所以后续还有可能会上限高名单，但还债工作在稳步高效的进行，请债权方和广大朋友们放心。

2020年，罗永浩开启直播带货，赚钱还债。那么，罗永浩还欠多少钱?9月罗永浩在综艺节目《脱口秀大会》上表示“其始于2018年年底的6个亿债务已还4个亿，剩下的预计一年内还清。”

罗永浩版《真还传》是否能真的上演呢，让我们拭目以待。

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