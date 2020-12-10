SN处罚huanfeng，因假赛言论被罚春季赛赛季奖金

12月10日下午，LPL赛区的SN战队发布公告，针对唐焕烽选手（ID:huanfeng)在直播时出现的不当言论，俱乐部对其进行批评教育，同时扣除唐焕烽 2020 春季赛赛季奖金。SN战队还表示，由于huanfeng的个人问题导致俱乐部品牌受损的相关处罚将在近期公告。

【以下是SN战队发布的对唐焕烽处罚公告】



针对唐焕烽选手（ID:huanfeng)直播中不当言论问题声明:

近日，网络传播的huanfeng发布关于“打假赛”的不当言论视频内容为 2020 年 5 月 27 日其直播内容的片段。当时俱乐部已发现问题并第一时间对huanfeng进行了批评、教育，并进行了相关防假赛、赌赛的严格自省自查，自查结果并未发现有任何选手做出违反联盟条例的实际行为。

huanfeng也进行了反省和检讨，俱乐部已对其进行了相关内部处罚——扣除唐焕烽 2020 春季赛赛季奖金。

俱乐部对于假赛和赌赛问题十分重视，对于选手的不当言论也绝不姑息。完整直播视频如下，给到大家了解前后语境及完整情况，切勿相信网上部分恶意断章取义的内容。

此外，由于huanfeng的个人问题导致俱乐部品牌受损的相关处罚将在近期公告。



事件介绍：据悉，在最近网络上出现了一段huanfeng和自己队友Angel的一段直播聊天，在对话中huanfeng直播时说自己如果为了现实就不去打职业去打假赛了，还说不会只打一把，这样的想法很快就被网友们热议，认为huanfeng本人对于职业选手这份工作十分的不端正。

同时在不久之前，huanfeng被自己的前女友爆料S10总决赛期间和其他的女粉出门约会，认为他在关键的比赛期间没有严格要求自己，因此网友们对他的网络风评跌到了谷底，甚至认为huanfeng应该退役。这一事件也被称为“海王事件”。

在“海王事件”爆发后，huanfeng没有做出任何回应，SN战队也宣布huanfeng不参加原定12月11日-12日举行的LPL全明星周末活动，似乎是要低调处理。