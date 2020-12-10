AirPodsMax要买AppleCare+吗 购买AC+要多少钱

苹果AirPods Max的价格高达4399元，成为了今年一款关注度很高的苹果新产品，但依然有不少人为这款耳机买单。那么在购买耳机的时候要不要额外购买Apple Care+呢，购买的话需要多少钱，这里我们来看下AirPods Max在AC+的服务介绍。

1、AirPods Max购买的价格是479元，可以在购买耳机的同时下单一起购买AC+，也可以在购买耳机激活后60天内补购

2、AirPods Max的AppleCare+服务内容:可为耳机提供自购买该服务计划之日起长达2年的专家技术支持，以及额外硬件保修服务，还可获得每12个月最多两次意外损坏保修服务，每次收取 RMB199的服务费

3、购买AC+的情况下，如果电池容量少于80%，也可以进行免费的更换电池服务。没有AC+的情况下，换电池是599元

4、AirPods Max要不要购买AC+:由于AirPods Max自身的价格就比较贵，而且苹果一贯采用了整体性的设计，一旦内部零件损坏，大概率是替换掉整个主板，类似进水等维修也大概率直接更换主板，所以维修费用预计是比较高的。相比AirPods Max售价4399的价格来说，479元的AC+、提供2年服务，是十分的划算，同时也可以比较无忧的使用这款耳机。