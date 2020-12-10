SpaceX星际飞船原型SN8在试飞着陆时爆炸 马斯克却很淡定

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:美国当地时间周三，美国太空探索公司SpaceX的“星际飞船”（Starship）火箭原型在试图返回着陆时发生爆炸，几分钟前，该公司在德克萨斯州博卡奇卡(Boca Chica)的设施进行了测试发射。

具体来说，SpaceX星舰原型机SN8在本次试飞中的飞行高度约为4万英尺（12.5千米），一开始测试似乎很成功，飞行六分钟后试图着陆时因撞击发生爆炸。

注:图片来自视频截图

被摧毁的星际飞船是一个16层楼高的重型运载火箭原型，目的是用于在未来的月球和火星任务中运送人类和100吨货物。

事故发生后，马斯克立即在推特上表示，火箭在下降过程中“燃料箱压力低”，“导致着陆速度高”。他还补充说，SpaceX已经从测试中获得了“我们需要的所有数据”。

另外，SpaceX在发射前也曾声明表示，即使原型坠毁或爆炸也不一定意味着此次飞行测试失败。而是通过测试获取数据，这将为未来的成功提供信息，并提高成功的可能性。

当然，这并不是SpaceX测试星际飞船原型机首次出现爆炸，在此之前已经经历多次失败。比如今年5月份，SpaceX在对其星际飞船原型SN4的Raptor引擎进行静态点火测试时也发生了爆炸。

更早之前，2019年11月，该公司的第一艘星际飞船原型Mk1在一次压力测试中被摧毁;今年2月份，Mk1的继任者SN1在位于德克萨斯州南部进行压力测试时发生爆炸。