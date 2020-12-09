2020百度沸点年度知识热词发布：内卷、凡尔赛文学等上榜

今日，百度沸点公布了2020年“年度知识热词”榜单，上榜热词为:新型冠状病毒、凡尔赛文学、核酸检测、内卷、715工作制、职场PUA、新基建、云监工、“弹”性工作、股票熔断。

此前，百度沸点还公布了2020年度流行语榜单，其中:集美、一起爬山吗、u1s1、九漏鱼、爷青回、上海名媛、打工人、突击式尽孝、七夕蛤蟆、深藏blue上榜。

据悉，百度沸点是百度每年年底发布的大数据盘点榜单，内容涵盖国民生活的方方面面，综合呈现了网民一年内在各个领域中最关注的焦点议题。百度沸点发布的榜单和奖项，都是基于网民全年的搜索数据。

以下为百度沸点2020年“年度知识热词”榜单热词解释：

“新型冠状病毒”：2020年初，新型冠状病毒爆发，“新型冠状病毒”也因此走上年度知识榜单的榜首位置。网友热搜的“新冠”相关问题TOP3为:怎样区别普通感冒和新冠肺炎、海外疫情最新消息、新冠疫苗。

“凡尔赛文学”：一种“以低调的方式进行炫耀”的话语模式，也称凡学。

“核酸检测”：百度搜索大数据显示，6月13至14日，北京地区“核酸检测”搜索热度环比上升了231%。为此“核酸检测”也入选年度知识榜单。百度健康医典上网友关注的核酸检测问题TOP3为:武汉和北京都采取的核酸混检方法可靠吗、核酸检测为什么限定7日内有效、核酸检测阴性就是没有感染吗?

“内卷”：本意指的是发展到一定阶段后停滞不前或无法转化为另一种高级模式的现象。“内卷”流行开来，高校学生用它指非理性内部竞争。专业人士指出，要有效地进行理性竞争，呼吁相关行业正视非理性的“内卷”现象，积极探索“去内卷化”的改革之路。

“715工作制”：指代每周工作7天、每天工作15小时的高压工作制度。

“职场PUA”：指的是职场中上级对下级的精神控制。

“新基建”：新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。百度搜索大数据显示，以人工智能、区块链、5G等作为核心概念的“新基建”在两会前期获得了集中关注，搜索热度同比提升了3841%。

“云监工”：在疫情期间，超1亿网友通过观看现场直播“云监工”火神山和雷神山医院的建造。

“弹性工作”：指在下班时间或者节假日里、员工随时待机处理工作事项的状态。

“股票熔断”疫情在全球蔓延，导致美股屡次触发下跌熔断机制，百度搜索大数据显示，“金融危机”相关搜索热度上涨了258%，人们在了解“熔断”相关科普知识的同时，也引发了对于经济走势的担忧。