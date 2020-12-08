Facebook高管：希望其支持的加密货币Diem能在2021年推出

站长之家(ChinaZ.com) 12月8日 消息:Facebook金融服务部门的负责人周一表示，监管机构应该对Facebook推出其支持的加密货币和数字钱包的雄心给予“合理有利的怀疑”。

Facebook金融（也称为F2）的负责人戴维·马库斯(David Marcus)表示，他希望名为Diem的加密货币和社交网络公司的钱包Novi能在明年推出。

马库斯在新加坡金融科技节（Singapore FinTech Festival）上表示:“我希望Novi和Diem一起参与到2021年的重大变革中来，需要获得监管部门的批准。”

Facebook的加密货币项目自去年宣布以来就像过山车一样，面临着监管机构的巨大批评、被迫品牌的重塑。

这种加密货币最初被称为Libra天秤座，由一个由几家名为Libra协会的公司组成的非盈利财团管理。Facebook还曾计划推出一款名为Calibra的钱包，用户可以通过它互相发送这种加密货币。

Libra加密货币最初被认为是由一篮子货币支撑的。但监管机构Libra可能对金融稳定的影响提出了许多担忧，包括数据隐私和洗钱等问题。

今年4月，Libra协会改变了原先的发行计划，并表示将发行以一国货币为基础的稳定币，而不是以多种货币为基础的加密货币币。

上周，Libra协会更名为Diem协会。今年早些时候，Facebook将其数字钱包Calibra的名字改为Novi。

上个月，英国《金融时报》援引三位知情人士的话称，加密货币Diem准备最早在明年1月推出。Diem协会总部位于瑞士，目前正等待瑞士金融市场监管局的批准。

现在，这位Facebook高管希望监管机构给Novi和Diem一个机会。他认为，Facebook本可以“封闭地”构建这种加密货币，只让该公司旗下的两款应用WhatsApp和Messenger的用户可以使用。但相反，这家社交网络公司选择与其他公司组成了一个联盟。