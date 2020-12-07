扎克伯格一个月抛售2.8亿美元Facebook股票 但只是冰山一角

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:Facebook首席执行官马克·扎克伯格在过去一个月里出售了价值近2.8亿美元的公司股票，这是他今年以来第一次抛售股票。

具体来说，扎克伯格从11月9日开始抛售股票，现在他通过出售Facebook股票平均每天赚取近1210万美元。

此次销售发生在Facebook股票相对平均水平的年末。这家社交媒体巨头的股价在2020年上涨了37%，而以科技股为主的纳斯达克100指数上涨了40%。

扎克伯格每股净赚267美元到287美元，所有的交易都是根据提交给美国证券交易委员会的预先设定的交易计划进行的。

截至站长之家发稿时间，Facebook的股价为279.70美元。

作为Facebook的最大股东，扎克伯格的财富与公司的股票捆绑在一起。

对普通人来说，一个月的2.8亿美元会改变一生的生活。但对于扎克伯格来说，这只是他的冰山一角。

根据彭博社的数据，扎克伯格的净资产高达1090亿美元，目前是世界上第四富有的人，仅次于微软的比尔·盖茨、特斯拉的埃隆·马斯克和亚马逊的杰夫·贝佐斯。

另外，据“Business Insider”估计，自2012年Facebook上市以来，扎克伯格的净资产每年增长90亿美元，而在此期间Facebook的股价回报率超过了580%。

在这八年中，扎克伯格出售了价值127.2亿美元的Facebook股票，2013年12月他卖出了高达23亿美元的股票，这仍然是他迄今为止最大的一次。那一年，Facebook的股价翻了一番。当时，路透社指出，扎克需要这些现金来支付高额税款。