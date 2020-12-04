华为Mate40系列太抢手！京东平台需摇号、中签才能抢

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华为Mate40系列太抢手！京东平台需摇号、中签才能抢

2020-12-04 17:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:作为绝版麒麟9000处理器的华为Mate40系列手机自开卖以来就备受热捧。即使是售价高达11999元的华为Mate40RS保时捷设计版一上线就基本秒售罄。

目前，华为Mate40系列仍旧没有做到现货，为此，京东平台的华为官方旗舰店改变了销售模式，Mate40RS保时捷设计已经被划归为PLUS会员专享商品，想买这款手机需先预约，然后抽签，中签了才有资格抢购。

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预约时间是12月2日18点至12月4日7点，抽签时间是12月4日7点至10点08分，抢购时间是12月4日10点08分至16点08分。目前，平台上已有7万多人进行了预约，竞争十分激烈。

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今年10月22日，华为正式发布Mate40系列新机。其中，华为 Mate40RS 保时捷设计版采用6.76英寸双挖孔瀑布屏，摄镜头采用八边形 “星钻设计”徕卡五摄，搭载麒麟9000处理器，支持66W 有线超级快充，支持3D人脸解锁、3D手势、8K视频拍摄等。

目前，Mate40Pro+在官网商城、京东等处于无货状态，补货时间暂不确定。另外，搭载麒麟9000E的Mate40标准版确定将于12月21日首销，起步价4999元。

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